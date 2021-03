Salihamidzic erklärt "Strategie" hinter Musiala-Verlängerung

Markus Ulmer

Für Hasan Salihamidzic verkörpert Jamal Musiala die "Strategie" des FC Bayern

Mit der langfristigen Vertragsverlängerung von Jamal Musiala ist dem FC Bayern München am Freitag ein wichtiger Schritt in der Zukunftsplanung gelungen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nun Einblick in die Hintergründe der Personalie und die Pläne rund um den 18-jährigen Shooting-Star gegeben.

"Wir freuen uns auf Jamal und sind sicher, dass wir mit ihm sehr viel Freude haben werden. Wir haben ja schon gesehen, dass er sehr gut in der Champions League gespielt hat und eine gute Entwicklung hinter sich hat", kommentierte Salihamidzic die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Musiala gegenüber "Sky".

Der Bayern-Funktionär ist überzeugt, dass der Youngster beim Rekordmeister vor einer blühenden Zukunft steht. "Wird sind natürlich gerade erst am Anfang. Ich glaube, dass er den Sprung zu einem Stammspieler schaffen kann. Natürlich haben wir eine starke Mannschaft, aber er ist ein großes Talent", sagte Salihamidzic.

Der quirlige Mittelfeldspieler vereine viele wichtige Fähigkeit und sei deshalb etwas ganz Besonderes: "Jamal hat sehr großes Tempo und ein wirklich gutes Dribbling. Und vor allem ist er torgefährlich. Das ist heute nicht einfach zu finden. Deswegen denke ich, dass er seinen Weg gehen wird."

Der FC Bayern hatte den Vertrag mit Musiala am Freitag um fünf Jahre bis 2026 verlängert. Der neue Kontrakt soll dem Perspektivspieler zudem deutlich höhere finanzielle Zuwendungen einbringen. Laut übereinstimmenden Medienberichten verdient er künftig rund fünf Millionen Euro pro Jahr.

Hasan Salihamidzic über "Strategie" des FC Bayern

Laut Salihamidzic steht Musiala auch für die erfolgversprechende Vision des Vereins. "Er ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Strategie: Sichtung, überzeugender Karriereplan, Verpflichtung, Entwicklung und Einbindung in die Profimannschaft. Das ist uns auch schon so mit Alphonso Davies gelungen und das wird uns sicher auch mit Tanguy Nianzou gelingen."

Ein zentraler Schritt für Musiala sei laut Salihamidzic dessen Entscheidung für die deutsche Nationalmannschaft gewesen. Dass er beim FC Bayern mit vielen gestandenen DFB-Stars zusammenspiele, könne nur förderlich sein. "Ich glaube, dass die Jungs, die wir hier haben mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, und natürlich Manuel Neuer und Thomas Müller, sehr sehr wichtig für ihn sind. Er wird sich hier weiterentwickeln. Das ist das, was unsere Mannschaft auszeichnet: Sie werden ihm die Mentalität weitergeben und viel von ihnen lernen."

Der in Stuttgart geboren Musiala hatte im Junioren-Bereich bis auf zwei Spiele für die deutsche U16-Nationalmannschaft ausschließlich für England gespielt. Ende Februar hatte er sich nach einem Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Teammanager Oliver Bierhoff dazu entschlossen, künftig für den DFB aufzulaufen.