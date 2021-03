Illgner sieht "gewissen Bonus" beim FC Bayern

Horst Galuschka

Wird der FC Bayern von Schiedsrichtern bevorteilt? Bodo Illgner nimm Stellung

Der FC Bayern besiegte Borussia Dortmund am Wochenende im Klassiker mit 4:2. Beschäftigt waren die, die es mit dem BVB halten im Nachgang vor allem mit dem vermeintlichen Foul von Leroy Sané an Emre Can. Über jene Situation beschwerte sich Kapitän Marco Reus heftig. Der 1990er-Weltmeister Bodo Illgner klinkt sich nun in die Diskussion ein.

"Für mich ein ganz klares Foul, so sah es für mich von der Bank aus", zürnte Marco Reus am "Sky"-Mikrofon. "Ich sagen Ihnen ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er (der Schiedsrichter; Anm. d. Red.) 100-prozentig gepfiffen. Das ist so. Bei Bayern wäre es gepfiffen worden, fertig, aus, ist so."

Reus' Tirade war ein aus seiner Sicht klares Foul von Leroy Sané an Emre Can vorausgegangen, nach dem kurze Zeit später das 3:2 des FC Bayern durch Leon Goretzka erzielt wurde. Der Treffer fiel in der 88. Minute und leitete damit die Niederlage von Borussia Dortmund ein.

Auch Bodo Illgner ist diese Situation zuzüglich der aufkeimenden Debatte nicht entgangen. Der frühere Weltklassetorhüter ist in seiner "kicker"-Kolumne der Meinung, dass jene Spielszene nicht als Foul hätte geahnt werden müssen. Sané setze lediglich seinen Körper gut ein, hält Illgner den ausgebliebenen Pfiff des zuständigen Schiedsrichters Marco Fritz für gerechtfertigt.

In der Diskussion darüber, ob der FC Bayern gegenüber anderen Mannschaften bevorteilt werde, pflichtet Illgner dem wütenden BVB-Spielführer Reus unterdessen bei. Diesen Eindruck teile er als ehemaliger Profi.

Illgner spricht vom berühmten Bonus des FC Bayern

"Mit anderen Worten: Bei den Münchnern ist immer ein gewisser Bonus vorhanden. Den Schiedsrichtern unterstelle ich nicht, dass sie von vornherein für den FCB pfeifen wollen, aber sie sind eben ob des Namens des Klubs, der Spieler, auf gewisse Art unterbewusst vielleicht voreingenommen, haben Respekt davor, was dann situationsbedingt zutage tritt", so Illgners Worte.

Der FC Bayern steht weiterhin an der Tabellenspitze, der Punktevorsprung auf RB Leipzig beträgt aber lediglich zwei Zähler. Der einstige Keeper des 1. FC Köln und Real Madrid ist jedoch der Meinung, dass der deutsche Fußballprimus zum 31. Mal in seiner Vereinsgeschichte Meister wird. "Ich denke, Bayern wird Meister", so Illgner.