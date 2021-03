Presse: "Erling Haaland ist Mister Champions League"

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Erling Haaland hat den BVB ins Viertelfinale geschossen

Was für ein Drama! Nach einem denkwürdigen Achtelfinal-Rückspiel hat der BVB die Hürde FC Sevilla erfolgreich gemeistert und sich in der Champions League in die Runde der letzten Acht vorgekämpft. Medial sorgte das 2:2-Unentschieden am Dienstagabend für jede Menge Zündstoff. Die Pressestimmen im Überblick:

Spanien

Marca: "Sevilla gibt niemals auf, doch Haaland ist unaufhaltsam. Es ist okay, sich zu verabschieden, wenn man alles gegeben hat. Sevilla ist aus der Champions League ausgeschieden gegen ein Dortmund, das mit Haaland einen der Weltklasse-Spieler der kommenden Jahre in seinen Reihen hat."

AS: "Eine Minute, von der 96. bis zur 97. Minute, träumte Sevilla von einer Verlängerung im Dortmunder Westfalenstadion. Doch es war zu spät. Vier Tore von Haaland eliminieren eine Mannschaft aus der Champions League, die stolz sein kann nach einer mehr als würdigen Achtelfinal-Performance, die aber am unerbittlichen Gesetz der Tore scheiterte. Und an einem norwegischen Riesen, der im Strafraum ebenso unerbittlich ist."

Mundo Deportivo: "Haaland zerstört Sevilla, Dortmund ist weiter. Die Deutschen werfen die Andalusier aus der Champions League nach vier Toren des Norwegers in Hin- und Rückspiel. Doch Lopeteguis Männer kämpften bis zum Ende."

SPORT: "Haaland frisst Sevilla auf. Von jetzt an wird Sevilla von einem Menschenfresser träumen. Wieder zwei Tore vom Monster. Was diesmal mit dem VAR passierte, hat man auch selten gesehen."

Estadio Deportivo: "Haaland und tschüss. Sevilla scheidet in allen Ehren aus. Die Schiedsrichterleistung war ein Witz. Mitten in der Drangphase fiel das 1:0 durch den norwegischen Riesen, das war schmerzvoll und ungerecht. Wenn man die gesamten 180 Minuten zusammenrechnet, war Haaland zu viel des Guten für Sevilla."

Deutschland

Bild: "Vor Erling Haaland ist einfach niemand sicher. Diese Wikinger-Wucht erobert Europa im Alleingang! Der Norweger wuchtet Dortmund ins Champions-League-Viertelfinale. Dem BVB reicht das 2:2 gegen Sevilla."

kicker: "Erling Haaland ist aktuell 'Mister Champions League'. Beim 2:2 im Achtelfinalrückspiel gegen Sevilla hat der Norweger schon wieder zweimal getroffen, sich dabei auch nach kuriosen Minuten nicht aus dem Tritt bringen lassen und den BVB so eine Runde weiter geschossen. 20 CL-Tore hat der Stürmer nun in 14 Spielen erzielt."

ntv: "Erst eingeschnürt, dann vom Superstürmer erlöst: Haaland macht Borussia Dortmund wieder einmal deutlich, dass zwischen Weiterkommen und Scheitern oft nur die Leistung eines Spielers liegt. Und im Champions-League-Achtelfinale auch die Absurditäten, für die der Video-Schiedsrichter sorgt."

Ruhr Nachrichten: "Haaland-Show mit Happy End! Der BVB zieht zum ersten Mal seit 2017 ins Viertelfinale der Champions League ein - trotz einer historisch schlechten Statistik. Die Haaland-Show geht auch beim 2:2 gegen Sevilla weiter."

Spiegel: "Er rempelt, verschießt einen Elfmeter, provoziert – und ist trotzdem der Matchwinner. Turbulenter Champions-League-Abend für Erling Haaland: Erst der Treffer zum 2:0, dann wurde er via Videobeweis aberkannt – um Haaland einen Elfmeter zuzusprechen, da er zuvor gefoult worden war."

England

Sun: "Erling Haaland bricht weitere Torrekorde, während Dortmund ein stürmisches Comeback von Sevilla abwehrt und sich ins Viertelfinale der Champions League stiehlt."

Daily Mail: "Chaotische Szenen in Dortmund: Haaland bekommt ein Tor aberkannt und einen Elfmeter zugesprochen während eines einzigen VAR-Checks. Dann versenkt er den Strafstoß nach Wiederholung im zweiten Versuch, um danach Sevillas Torhüter zum Ausrasten zu bringen, indem er direkt vor seinem Gesicht jubelt."

Österreich

Kronen Zeitung: "Erling Haaland schießt Dortmund ins Viertelfinale! Borussia Dortmund steht zum ersten Mal seit 2017 im Viertelfinale der Champions League. Die Dortmunder durften sich am Dienstag auch im Rückspiel gegen den FC Sevilla auf Erling Haaland verlassen. Der Norweger traf wie beim 3:2-Sieg im Hinspiel in Spanien auch beim 2:2 im eigenen Stadion im Doppelpack (35., 54./Elfer). Dazu kam ein völlig verrückter Video-Wahnsinn."