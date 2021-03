Löw-Nachfolge? Kohler mit wichtigem Rat an den DFB

imago sportfotodienst, via www.imago-images.de

Jürgen Kohler bestritt selbst 105 Länderspiele für Deutschland

Hansi Flick? Ralf Rangnick? Oder doch Lothar Matthäus? Die möglichen Nachfolger für Joachim Löw als Bundestrainer werden derzeit rauf und runter diskutiert. Auch 1990er-Weltmeister Jürgen Kohler meldete sich in der Debatte nun zu Wort, ohne sich aber auf einen Kandidaten festlegen zu wollen.

Für den einstigen Weltklasse-Verteidiger, der 1997 mit Borussia Dortmund die Champions League gewann, steht fest, dass bei der Frage nach dem neuen deutschen Nationaltrainer Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen muss: "Eine schnelle Lösung ist aus meiner Sicht nicht nötig, vielmehr sollte der DFB mit Bedacht und nach reiflicher Überlegung entscheiden", so der 55-Jährige in einem Gastbeitrag im "kicker".

Nach 15 Jahren mit Joachim Löw als Bundestrainer sei "die Auswahl eines neuen Bundestrainers eine schwierige und zukunftsweisende Entscheidung, die mit hoher Fachkompetenz getroffen werden muss", so Kohler weiter.

Bis zuletzt hatte es noch keine Anzeichen von Seiten des DFB gegeben, auf welche Personalie es letztlich hinauslaufen könnte. Am Sonntag hatte zumindest der einstige Weltfußballer Lothar Matthäus gegenüber "Sky" eingeräumt, sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen zu wollen, sollte der Verband bei ihm vorstellig werden.

Unter allzu großem Zeitdruck sieht Kohler den DFB aktuell noch nicht: "Die Nationalspieler konzentrieren sich jetzt ohnehin nur auf die EM, sie wollen ein erfolgreiches Turnier spielen – für sich selbst und ihren Trainer."

Die Europameisterschaft wird in diesem Sommer das achte und letzte große Turnier für Joachim Löw als Bundestrainer sein. Der größte Erfolg in der langjährigen Ära auf der deutschen Bank ist der Gewinn des Weltmeistertitels 2014 in Brasilien.