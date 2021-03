Marco Donato via www.imago-images.de

Robert Lewandowski will seine Karriere beim FC Bayern beenden

Robert Lewandowski liebäugelt mit einem Karriere-Ende beim FC Bayern München. Auf einen möglichen Nachfolger will der Weltfußballer sich nicht festlegen, lobt allerdings BVB-Star Erling Haaland.

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, meine Karriere auf höchstem Level bei Bayern zu beenden. Aber dafür ist es noch etwas zu früh. Zudem muss das der Vorstand, das Präsidium auch beurteilen", sagte Lewandowski in einem von Lothar Matthäus geführten Interview der "Sport Bild".

Er fühle sich "sehr wohl hier", schwärmte der Pole vom deutschen Rekordmeister, "das Verhältnis zu den Mitspielern ist sehr gut, die Mentalität im ganzen Verein ist: immer weiter, immer mehr, stets hungrig bleiben. Wenn etwas so gut funktioniert, sollte man es nicht trennen".

Auf einen möglichen Nachfolger für ihn will sich der Top-Torjäger der Bundesliga noch nicht festlegen. "Im Fußball machen ein, zwei Jahre einen großen Unterschied. Die Frage wird sein: Wer ist in diesem Moment, wenn ich wirklich irgendwann den FC Bayern verlasse, bereit?"

Erling Haaland zum FC Bayern? Das sagt Robert Lewandowski

Es gebe "tolle Stürmer, aber ich kann heute nicht sagen, wer zum Zeitpunkt x mein perfekter Nachfolger wäre. Das Timing muss passen, so etwas kann man vielleicht ein halbes Jahr, maximal ein Jahr im Voraus entscheiden", ergänzte Lewandowski.

Zurückhaltend äußerte sich der 32-Jährige zu einem möglichen Wechsel von BVB-Juwel Erling Haaland zum FC Bayern. "Er ist ein Spieler von Borussia Dortmund, und ich kann nichts über seine Pläne sagen. Was ich sagen kann, ist, dass er ein sehr guter Spieler ist."

Er wolle sich in Bezug auf den 20 Jahre alten Norweger "an keinen Spekulationen beteiligen", so Lewandowski. Zudem kenne er "nicht alle Details" der Personalplanungen bei den Münchnern.

Robert Lewandowski: "Keine Gedanken" über Flick-Abgang

Kalt lassen Lewandowski die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Bayern-Erfolgscoach Hansi Flick ins Amt des Bundestrainers.

"Hansi Flick ist der Trainer des FC Bayern, ich mache mir darüber keine Gedanken", sagte der Goalgetter, der nach dem 26. Spieltag der laufenden Saison bereits bei 32 Treffern steht.

Die 40-Tore-Rekordmarke von Stürmer-Legende will Lewandowski vorerst so gut es geht ausblenden. "Wenn ich noch ein, zwei Tore hinter den 40 Toren liegen würde, dann wäre das Thema intensiv in meinem Kopf. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen mentalen Stress: Nach fast 50 Jahren diese Marke zu erreichen, würde mir viel bedeuten", sagte der Angreifer.