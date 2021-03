Milan und Barca heiß auf BVB-Youngster

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Verliert der BVB ein Talent?

Seit Ende Oktober ruht der Spielbetrieb der Junioren-Bundesligen aufgrund der Corona-Pandemie. Wann es für den Nachwuchs von des FC Schalke 04, des FC Bayern oder von Borussia Dortmund weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Ein Youngster des BVB soll dennoch das Interesse europäischer Top-Klubs geweckt haben.

Der 16-jährige Mittelfeldspieler Vasco Walz, der die U17 des BVB als Kapitän aufs Feld führt, soll ins Visier des AC Mailand sowie des FC Barcelona gerückt sein. Das berichtet das Portal "milannews.it".

Demnach soll vor allem den Mannen aus der Modestadt daran gelegen sein, dass die Gespräche in den kommenden Wochen intensiviert werden. Die spanische Sportzeitung "Sport" bestätigt das Interesse von Barca an Walz. Konkrete Schritte im Werben um den deutschen U17-Nationalspieler sollen die Katalanen allerdings noch nicht unternommen haben. Walz' Vertrag in Dortmund endet im Sommer 2021.

Walz wollte unbedingt zum BVB

Der Deutsch-Italiener wechselte im Sommer 2019 vom Karlsruher SC zu den Schwarz-Gelben. 2019/20 bestritt der Rechtsfuß 18 Partien für die U17 des BVB, bis zur Unterbrechung der Saison 2020/21 stand Walz viermal für die Dortmunder auf dem Rasen. In den 22 Partien erzielte er einen Treffer und legte einen Treffer auf.

In Dortmund dürfte man die Gerüchte um einen Abgang des Talents nicht wirklich gerne zur Kenntnis nehmen. Als Walz 2019 zum BVB wechselte, erklärte der damalige U17-Coach und derzeitige Co-Trainer des Profiteams Sebastian Geppert: "Wir haben ihn in vielen Spielen beobachtet und freuen uns, dass Vasco unbedingt zu uns wollte."

Die U17 von Borussia Dortmund konnte 2020/21 bislang fünf Spiele in der West-Staffel der Junioren-Bundesliga absolviert. Die Borussen gewannen drei Partien, spielten einmal remis und verloren eine Partie.