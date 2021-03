Bayern-Präsident Hainer vor Topspiel "sehr optimistisch"

ULRICH GAMEL via www.imago-images.de

Herbert Hainer, Vereinspräsident des FC Bayern München

Der FC Bayern München hat sich nach größeren Defensivproblemen in der Hinrunde und zum Jahresbeginn in den letzten Wochen verbessert gezeigt. Besonders in den Anfangsphasen, in denen die Bayern zuvor oftmals große Schwierigkeiten hatten und in der Bundesliga häufig einem Rückstand hinterherliefen, zeigten sie sich zuletzt mit Ausnahme des Topspiels gegen den BVB (4:2-Sieg nach 0:2-Rückstand) verbessert.

In der laufenden Woche während der Länderspielpause sollen die in München gebliebenen FCB-Akteure einmal richtig durchschnaufen. Cheftrainer Hansi Flick hat seinen Akteuren bis einschließlich Sonntag komplett frei gegeben.

Ab der kommenden Woche wird der Fokus dann auf das Topspiel bei RB Leipzig gerichtet. Dort kann am übernächsten Samstag (ab 18:30 Uhr) eine Vorentscheidung um die Deutsche Meisterschaft fallen.

Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart trotz 78-minütiger Unterzahl zeigte sich auch Vereinspräsident Herbert Hainer zuversichtlich, was eine erneute Titelverteidigung angeht: "Ich bin sehr optimistisch. Wir haben mit vier Punkten Vorsprung alles in der eigenen Hand und eine sehr starke Mannschaft, das hat man am Wochenende gesehen", so der Bayern-Präsident im Gespräch mit dem "kicker".

Wieder zum Mannschaftstraining gehören soll dann endlich auch Abwehrtalent Tanguy Nianzou, der nach schweren Muskelverletzung wieder wettbewerbsfähig ist.

Verletzungssorgen bereitet den Bayern derzeit vor allem Leihspieler Douglas Costa. Der Brasilianer kam in den letzten Wochen ohnehin kaum auf Spielzeiten, fiel zuletzt mit einem Haarriss im Mittelfußknochen aus. Mehr als Lauftraining war zuletzt nicht möglich, auch in den nächsten Tagen soll er keine Option sein.