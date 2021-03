Kult-Reporter sicher: Dieser Trainer wird Flick-Nachfolger

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bleibt Hansi Flick beim FC Bayern?

Nachdem es in den vergangenen Tagen Gerüchte um ein Engagement von Xabi Alonso bei Borussia Mönchengladbach gab, soll der Spanier nun doch nicht Nachfolger von Marco Rose werden. Für Kult-Moderator Waldemar Hartmann ist der FC Bayern der Schuldige an dem geplatzten Deal.

"Ich habe mich gefragt, warum von heute auf morgen nichts mehr über Gladbach und Xabi Alonso zu hören war", erklärte der 73-Jährige gegenüber "Sport1".

Laut Hartmanns Theorie ist Hansi Flick Top-Kandidat auf das Bundestrainer-Amt. Somit wäre der Cheftrainer-Posten beim FC Bayern vakant. Vergangenen September hatte Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in den höchsten Tönen von Alonso geschwärmt.

"Ich kann mir vorstellen, dass es ein Telefonat zwischen den Bayern und Alonso gab, wo sie gefragt haben: 'Was willst du eigentlich in Gladbach, du bist unser Mann, wenn der DFB Flick holt'", spekulierte Hartmann, ohne dabei jegliche Belege zu liefern. Die Geschichte sei aber "extrem aufregend" und "nicht unmöglich", so der gebürtige Nürnberger.

"Xabi Alonso wird Bayern-Trainer, wenn Flick zum DFB geht. Es hat mich einfach stutzig gemacht, dass die Gespräche plötzlich abgebrochen wurden - und zwar ohne Begründung", prophezeite Hartmann.

Soll Flick beim FC Bayern keine "Lame Duck" werden?

Am Montag vermeldeten die "Bild" und "Sport Bild" Alonsos Wechsel nach Gladbach bereits als beschlossene Sache, ehe die Sportboulevardblätter kurze Zeit später zurückruderten.

"Da denke ich mir, dass da etwas passiert sein muss. Ich glaube Max Eberl hatte die Idee und die Bayern haben sich gedacht: 'Halt, das ist ja die Lösung'", vermutete Hartmann nach der Rolle rückwärts.

Darüber hinaus glaubt der Rentner fest an Gespräche zwischen dem DFB und Flick. Allerdings verwies der FC Bayern zuletzt auf den bis 2023 datierten Vertrag des Triple-Trainers.

"Was soll Karl-Heinz Rummenigge denn anderes sagen als dass sie ihn nicht freigeben. Wenn er sagt, dass er ihm keine Steine in den Weg legt, dann ist Flick eine Lame Duck", sagte Hartmann zum Statement des Rekordmeisters.

Ob der ehemalige Reporter mit seiner steilen These Recht behält, wird sich jedoch wahrscheinlich erst im Sommer zeigen.