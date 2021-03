Fan-Initiative kritisiert Europacup-Reform scharf

AFP/SID/FRANCK FIFE

CL: UEFA berät über Aufstockung auf 36 Mannschaften

Die Fan-Initiative "Unser Fußball" hat die Reformpläne der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für den Europapokal scharf kritisiert.

Diese seien "alles andere als ein Schritt in die richtige Richtung - sie verstärken stattdessen bestehende Missverhältnisse", hieß es in einer Stellungnahme. Reformen würden zwar "dringend gebraucht, aber sie müssen die nationalen Ligen und den fairen Wettbewerb stärken".

Nach SID-Informationen trifft sich am Mittwoch das Exekutivkomitee der UEFA, um tiefgreifende Änderungen an der Champions League ab 2024 zu beschließen. Dabei ist unter anderem eine Aufstockung von 32 auf 36 Mannschaften und eine Erhöhung der Anzahl der Spiele in der Vorrunde, die durch das sogenannte "Schweizer Modell" ersetzt werden soll, vorgesehen.

"Unser Fußball" schließt sich damit der Kritik anderer Fan-Organisationen an. "Wir erwarten, dass sich die deutschen Verbände DFL und DFB endlich deutlich von den geplanten Reformen distanzieren und Rainer Koch als Vertreter des deutschen Fußballs diese am Mittwoch ablehnt", schrieb die Initiative. DFB-Vizepräsident Koch sitzt als einer von 18 Entscheidern im UEFA-Gremium.