Kohler gegen DFB-Rückkehr von Hummels und Boateng

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Jürgen Kohler hofft auf eine Rückkehr von Thomas Müller zum DFB-Team

Gerade nach der peinlichen Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien wurden Rufe nach einer Rückkehr der nach der WM 2018 aussortierten Spieler um Thomas Müller und Jérôme Boateng vom FC Bayern sowie Mats Hummels von Borussia Dortmund laut. Ex-Profi Jürgen Kohler hat dazu eine klare Meinung.

"Aus meiner Sicht sollte noch Thomas Müller dazukommen, aber außer ihm sehe ich keinen anderen mehr in der Liga. Da wird mir auch zu viel Populismus betrieben", sagte der Weltmeister von 1990 zu "Spox" und "Goal".

Hummels und Boateng seien im Gegensatz zu Müller nicht fehlerfrei durch diese und auch die vergangene Saison gegangen. "Davon kann man sie nicht freisprechen. Der einzige, der wirklich konstant auf einem hohen Level gespielt hat, ist Müller", so Kohler.

Nach der Blamage hatte sich auch Löw zu den Personalien geäußert. "Wir werden noch einmal alles überprüfen", sagte der Bundestrainer, aber "die Frage ist aufgrund des einen Spiels nicht zu beantworten." Die Entscheidung falle "im Mai".

Mit Blick auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) wird sich Löw Gedanken machen, "was wir besser machen können". Man dürfe jetzt "nicht den Glauben verlieren, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Wir können ein gutes Turnier spielen."

Kohler erwartet keine Löw-Debatte

Mit einem möglichen Rücktritt oder einem Rauschmiss Löws rechnet Kohler nicht. "Was für eine Debatte soll denn losgehen? Ich sehe keine. Joachim Löw hat ja gesagt, dass er aufhört. Er hat riesige Verdienste. Mir ist es zu einfach, immer nur zu sagen, es würde am Trainer liegen", betonte der 55-Jährige und nahm die Spieler in die Pflicht.

Jeder müsse sich neu beweisen, auch für den kommenden Nationaltrainer. "Denn der wird genau hinschauen, wie sich die Spieler verhalten. Ich höre bei den Spielern immer: Wir haben nicht gut gespielt. Ich höre aber ganz selten von einem: Ich habe schlecht gespielt. Und das stört mich."