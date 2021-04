Trainer-Rochade beim FC Bayern

LakoPress via www.imago-images.de

Schwarz und Demichelis übernehmen den FC Bayern II

Trainerwechsel beim Fußball-Drittligisten FC Bayern II. Wie der deutsche Rekordmeister am Karfreitag bekannt gab, wird das anstehende Punktspiel des 30. Spieltags das vorerst letzte in der Verantwortung von Holger Seitz sein.

Der 46-Jährige hatte seit dem Wechsel von Sebastian Hoeneß zur TSG Hoffenheim eine Doppelfunktion als Trainer der zweiten Mannschaft und als Sportlicher Leiter des Bayern-Campus inne. Nun soll sich Seitz wieder voll und ganz auf seine Arbeit am Nachwuchsleistungszentrum kümmern.

Der FC Bayern II wird künftig von Martín Demichelis und Danny Schwarz trainiert. Der frühere Bayern-Abwehrspieler Demichelis ist in dieser Saison für die U19 hauptverantwortlich, Schwarz betreut die U17.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic gab in einer Vereinsmitteilung bekannt, dass Demichelis und Schwarz ohnehin zur neuen Spielzeit zu den Münchner Amateuren gestoßen wären. "Diese Entscheidung ziehen wir nun im Interesse aller vor".

Möglich macht die Rochade vor allem der Umstand, dass die Junioren-Bundesliga aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit großer Wahrscheinlichkeit vorzeitig abgebrochen werden. Demichelis und Schwarz stehen somit kurzfristig zur Verfügung.

Bayern-Duo Demichelis/Schwarz kennt sich

Campus-Leiter Jochen Sauer führte aus: "Zudem hat Danny kürzlich seine letzte schriftliche Prüfung im Rahmen des DFB-Lehrgangs zum Fußballlehrer beendet, ist dort also zeitlich nicht mehr gebunden. Ich freue mich, dass beide nun vorzeitig unsere U23 übernehmen, die Mannschaft noch intensiver kennenlernen und auch noch mehr in die Planungen für die kommende Saison eingebunden werden können."

Holger Seitz begrüßte den Schritt zurück, die "Aufgaben als Trainer der U23 in der 3. Liga und die komplexe Aufgabe als Sportlicher Leiter haben mir persönlich alles abverlangt". Nun könne er sich wieder "voll und ganz auf die anstehenden wichtigen Entscheidungen" in der leitenden Funktion am Bayern-Campus konzentrieren.

Danny Schwarz und Martín Demichelis arbeiteten bereits in der Saison 2019/20 als Trainer-Duo der U19 zusammen.