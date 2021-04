Nagelsmann vor Top-Duell: "Bayern hat den besten Kader"

motivio via www.imago-images.de

Der Respekt ist groß bei Julian Nagelsmann vor dem Spitzenspiel

Die Fußball-Bundesliga blickt gespannt nach Leipzig: Dort empfängt der Tabellenzweite RB Leipzig am Samstagabend den Spitzenreiter FC Bayern München zum absoluten Spitzenspiel (ab 18:30 Uhr). Gleichzeitig ist es für die Roten Bullen die vermutlich letzte Chance, noch einmal ernsthaft ins Rennen um die Deutsche Meisterschaft eingreifen zu können.

RB-Trainer Julian Nagelsmann will die schwere Aufgabe gegen den Branchenprimus mit dem nötigen Selbstvertrauen angehen: "Bayern hat den besten Kader, die beste Mannschaft. Das heißt nicht, dass wir sie am Samstag nicht schlagen können", so der Leipziger Übungsleiter im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" vor dem Liga-Gipfel.

Er wolle mit seinem Team an die ordentliche Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, als es Anfang Dezember in einem munteren Spiel in der Allianz Arena immerhin zu einem 3:3-Unentschieden reichte.

Derzeit liegen die Sachsen vier Zähler hinter den Münchnern. Der Zweite braucht also unbedingt einen Heimsieg, um noch einmal auf Tuchfühlung zu gehen. Andernfalls stehen die Zeichen klar auf neunte Meisterschaft in Folge für den FC Bayern.

Besonderen Respekt zollte Nagelsmann den bei den Bayern schmerzlich vermissten Weltfußballer Robert Lewandowski, der wegen einer Bänderverletzung im rechten Knie die kommenden Pflichtspiele der Münchner verpassen wird. "Jede Mannschaft der Welt ist mit ihm besser. Er ist ein kompletter Stürmer, es macht Spaß, ihm zuzuschauen", meinte der Leipziger Cheftrainer über den Torjäger.

Grundsätzlich wünsche sich Nagelsmann, "dass in einem Topspiel immer alle Topspieler dabei sein können." Gleichzeitig verwies er aber auch noch einmal darauf, dass auch bei RB selbst längst nicht alle Mann an Bord sind.

So fehlen den Leipzigern vor allem Außenverteidiger Angelino, der mit einer Muskelverletzung schon mehrere Wochen ausfällt sowie Mittelfeldmann Kevin Kampl nicht einer Gelbsperre.

Von bislang elf Pflichtspielen gegen den FC Bayern konnte RB Leipzig bislang erst ein einziges gewinnen - das Heimspiel in der Bundesliga-Rückrunde 2017/2018 mit 2:1. Die letzten vier Spiele in der Bundesliga endeten derweil allesamt mit einem Remis.