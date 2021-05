Gladbach buhlt angeblich um Offensiv-Newcomer

ANDREAS L ERIKSSON via www.imago-images.de

Khvicha Kvaratskhelia soll das Interesse von Borussia Mönchengladbach geweckt haben

Der georgische Flügelstürmer Khvicha Kvaratskhelia von Rubin Kazan gilt als eines der größten Talente der russischen Premier Liga. Ein Umstand, der sich wohl bis an den Niederrhein herumgesprochen hat. Angeblich soll Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.

Dass Gladbach die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben soll, will zumindest das italienische Portal "tuttoatalanta.com" erfahren haben. Demnach sollen mit Atalanta Bergamo, Juventus Turin und dem AC Mailand allerdings gleich drei Schwergewichte aus der Serie A Kvaratskhelia ebenfalls auf dem Radar haben.

Der georgische Nationalspieler, der aktuell mit Problemen am Hüftbeuger pausieren muss, bestritt in der laufenden Saison 23 Ligaspiele für Kazan. Dabei erzielte das Talent vier Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Zudem überzeugte Kvaratskhelia in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 mit einem Treffer bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Spanien. In acht Länderspielen traf der Linksaußen bereits dreimal.

Wechsel zum FC Bayern München möglich?

Trotz seines großen Werts für das Team soll Kazan allerdings bereit sein, Kvaratskhelia ziehen zu lassen. Für den Offensivspieler, dessen Vertrag erst im Sommer 2024 endet, verlangt Rubin angeblich rund zwölf Millionen Euro. Vor der Corona-Pandemie soll man sogar 18 bis 20 Millionen Euro aufgerufen haben.

Dass der Senkrechtstarter eine große Zukunft haben wird, ist zumindest für seinen Berater vollkommen klar. "Ich bin überzeugt, dass er bei Real Madrid oder Bayern landen wird", zitierte "Estadio Deportivo" Nobel Dzhugueli zuletzt. Auch ein Wechsel zu Juventus Turin oder dem AC Mailand könne sich der Agent eines Tages vorstellen.

Zumindest Milan scheint nun konkretes Interesse an Dzhugelis Schützling zu haben.