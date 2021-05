BVB bangt auch um Dahoud und Hitz

Uwe Kraft

Könnte dem BVB im Pokalfinale fehlen: Mahmoud Dahoud

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit dem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig die Chance auf die Champions League aufrecht gehalten. Vor dem DFB-Pokalfinale gegen die Sachsen am Donnerstag bangt der BVB jedoch um gleich drei Stammspieler.

Erling Haaland hatte bei der Pokal-Generalprobe am Samstagnachmittag nicht mitwirken können, der Norweger nahm stattdessen auf der Tribüne Platz und feuerte seine Mannschaftskollegen aus der Ferne an. "Für heute hat es leider nicht gereicht", sagte BVB-Trainer Edin Terzic bei "Sky" zum Ausfall des torgefährlichsten Dortmunders. "Der Pferdekuss ist sehr hartnäckig, es hat sich sehr viel Flüssigkeit gebildet."

Ob Haaland im Finale des DFB-Pokals auflaufen kann oder ob erneut Thorgan Hazard in der Sturmspitze aufläuft, "werden wir sehen", so Terzic zurückhaltend.

Der Dortmunder Chefcoach, der auf seine drei letzten Partien als Verantwortlicher an der Seitenlinie blickt und zur nächsten Spielzeit von Marco Rose ersetzt wird, muss zudem um zwei weitere Stammspieler bangen.

Hitz knickt um, Lob für Bürki

Torhüter Marwin Hitz hatte sich im ersten Durchgang verletzt und wurde durch Roman Bürki ersetzt. Auch bei Dortmunds Nummer eins, der in dieser Saison das Torwartduell gegen seinen Schweizer Landsmann gewann, könne man einen Ausfall für das zweite Spiel gegen Leipzig nicht ausschließen. "Das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Er hatte eine unglückliche Situation, in der er weggeknickt ist", so Terzic.

Ersatzmann Bürki musste anschließen zweimal hinter sich greifen, machte seine Aufgabe aber nach Meinung des Trainers zufriedenstellend. "Roman Bürki hatte keine leichte Phase, war aber sofort da", unterstrich der 38-Jährige.

Dahoud in Topform - Ausfall gegen Leipzig?

In Mahmoud Dahoud ist ein dritter Leistungsträger der Borussia angeschlagen. "Mo hatte uns signalisiert, dass es für ihn nicht weitergeht. Er hat seine Muskeln gespürt." Der Mittelfeldspieler, der seit Wochen in bestechender Form ist, wurde in der 60. Minute durch Thomas Delaney ersetzt.

Edin Terzic machte dem BVB-Anhang jedoch Hoffnungen, dass Dahoud rechtzeitig wieder fit ist. "Wenn er sich gut regeneriert, wird es für Donnerstag reichen."