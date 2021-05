Lacroix zum BVB? Talent zur SGE? Das sagt Schmadtke

Susanne Hübner, Susanne Huebner via www.imago-imag

Jörg Schmadtke hat Gerüchte rund um den VfL Wolfsburg kommentiert

Am Dienstag berichtete "Sky", dass Verteidiger-Talent Anselmo Garcia MacNulty vom VfL Wolfsburg ins Visier von Eintracht Frankfurt geraten sein soll. Inzwischen hat Wölfe-Sportchef Jörg Schmadtke das Gerücht kommentiert. Außerdem äußerte sich Schmadtke zum vermeintlichen Werben von Borussia Dortmund um Maxence Lacroix.

"Sky" zufolge ist Garcia MacNulty ins Visier der Eintracht geraten. Der 18-jährige Defensiv-Spieler soll demnach vor allem Frankfurts neuem Sportdirektor Ben Manga ins Auge gestochen sein. Der Vertrag des Youngsters beim VfL Wolfsburg endet im Sommer 2022.

"Das ist mir neu", wiegelt Schmadtke die Behauptung im Gespräch mit "Sportbuzzer" ab. "Es gibt da keine Anfrage." Dass der Youngster über großes Potenzial verfügt, ist Schmadtke allerdings nicht entgangen.

Garcia MacNulty wechselte im Sommer 2019 aus dem Nachwuchs von Betis Sevilla nach Wolfsburg, wo er in der A-Jugend und der Regionalliga Nord zum Einsatz kommt. "Er kann ja noch A-Jugend spielen, hat aber jetzt schon ein richtig gutes Passspiel, versteht das Spiel insgesamt schon gut. Er orientiert sich gut in den Räumen – das ist ein guter Spieler", so der VfL-Manager. Statt sein Juwel ziehen zu lassen, soll Wolfsburg sogar planen, den Verteidiger näher an das Profiteam heranzuführen.

2020/21 bestritt der irische Junioren-Nationalspieler sechs Pflichtspiele. Dreimal spielte er für die A-Junioren, dreimal stand er für die U23 des VfL Wolfsburg auf dem Rasen.

Lacroix zum BVB? Das sagt Schmadtke

Des Weiteren äußerte sich Schmadtke zu einem Spieler, der beim VfL Wolfsburg längst den Durchbruch geschafft hat: Maxence Lacroix. Der 21-jährige Franzose hat sich in Wolfsburg in kürzester Zeit zu einer absoluten Stütze des Teams gemausert und folglich das Interesse anderer Klubs geweckt. Vor allem der BVB wird hartnäckig mit einem Deal in Verbindung gebracht.

"Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Spieler bei uns noch einen langen Vertrag hat", wich Schmadtke der Frage nach der Zukunft von Lacroix aus. Konkret mit dem Interesse der Dortmunder konfrontiert, ergänzte er vielsagend: "Ich glaube nicht, dass sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, ihn aus dem Vertrag zu kaufen."

Das Arbeitspapier von Lacroix endet erst im Sommer 2024.