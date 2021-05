Medien: BVB nimmt Bayer-Star ins Visier

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Moussa Diaby (l.) wird beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran. Ein Spieler von Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen könnte Jadon Sancho beerben, falls dieser den BVB im Sommer verlässt.

100 Millionen Euro - diese Summe steht im Raum, sollte Jadon Sancho dem BVB nach der laufenden Saison den Rücken kehren.

Sicher ist ein Abgang des 21 Jahre alten Engländers noch längst nicht. Auch für die finanzkräftigen Klubs aus der Premier League ist die von den Dortmundern geforderte Summe in Corona-Zeiten nicht leicht zu stemmen. Klar ist zudem, dass Sancho auch in Sachen Gehalt nicht billig für einen möglichen neuen Arbeitgeber werden würde.

Nichtsdestotrotz rüstet sich der BVB bereits für einen Abgang des zuletzt wieder überragenden Flügelstürmers.

Aus Frankreich stammenden Informationen des Portals "Fussballtransfers.com" zufolge sollen die Verantwortlichen des Revierklubs dabei Moussa Diaby von Bayer Leverkusen ins Visier genommen haben.

BVB: Moussa Diaby von Bayer Leverkusen im Visier?

Insbesondere Diaby dürfte für den BVB aber nicht günstig zu haben sein. Der Marktwert des pfeilschnellen Linksfußes, der sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen kann, wird auf rund 40 Millionen Euro taxiert. Zudem hatte der 21-Jährige erst im vergangenen Dezember seinen Vertrag bei Bayer bis 2025 verlängert.

Diabys Scorerwerte in Leverkusen ragen zwar nicht an die überragende Quote von Sancho beim BVB heran, können sich aber durchaus sehen lassen. 41 Torbeteiligungen verbuchte der frühere französische Junioren-Nationalspieler in 81 Pflichtspielen für die Werkself.

Weiterer Franzose wird beim BVB gehandelt

Diaby ist allerdings nicht der einzige Spieler aus dem Land des amtierenden Weltmeisters, der es dem BVB angetan haben soll. Auch Youssouf Fofana von der AS Monaco wird in dem Bericht mit den Dortmundern in Verbindung gebracht.

Der Mittelfeldspieler gilt als eine der Entdeckungen der laufenden Ligue-1-Saison und gehört unter Monacos Trainer Niko Kovac zu den Leistungsträgern. Gebunden ist der 22-Jährige zwar noch bis 2024 an die AS. Sein Marktwert liegt aber nur bei rund 16 Millionen Euro.