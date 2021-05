Alaba vergießt erste Abschiedstränen

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

David Alaba wird den FC Bayern zum Saisonende verlassen

Ganz sicher werden das nicht die letzten bitteren Tränen von David Alaba gewesen sein. Der österreichische Abwehrchef bestreitet am Samstag gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) sein letztes Spiel für den FC Bayern München, mit dem er in den zurückliegenden 13 Jahren etliche Titel holte.

Zum Ende dieser großen Erfolgsgeschichte hat der FC Bayern eine eigene Dokumentation produziert, in der ehemalige Weggefährten zu Wort kommen. Als sich David Alaba Szenen daraus ansieht, kullern erste Tränen, wie auf dem Instagram-Account der Münchner zu sehen ist.

"Die letzten Sequenzen haben mich noch einfach einmal zurückblicken lassen. Diesen ganzen Weg, den ich gehen durfte", sagt Alaba im Anschluss. "In jungen Jahren von Wien nach München, diese 13 Jahre hier in München. Schon was Besonderes. Und ich bin extrem dankbar für diese Zeit."

Alaba gewann mit dem FC Bayern Titel um Titel

Der Verteidiger wisse schon vor seinem Abschied, dass ihm der Klub "sehr fehlen wird". Der FC Bayern bedeute ihm "sehr viel", auch den Fans der Münchner sei er "sehr dankbar" für die gemeinsame Zeit. "Weil ich eine sehr enge Beziehung zu den Fans spüre und die Fans mir sehr wichtig sind und waren."

David Alaba hatte sich in seinem letzten Vertragsjahr nicht mit den Verantwortlichen des FC Bayern auf eine Verlängerung einigen können. Mehrere Angebote der Münchner lehnte der Österreicher ab. Wohin es Alaba zieht, ist noch nicht endgültig geklärt. Als größter Favorit gilt Real Madrid.

Als Spieler des FC Bayern hat David Alaba zahlreiche Titel gewonnen. Der siebenfache Fußballer des Jahres seines Heimatlandes gewann zwei Mal die Champions League und feierte zehn deutsche Meistertitel sowie sechs DFB-Pokalsiege. Zudem holte er je zweimal den UEFA Supercup und die Klub-WM. Fünf Mal gewann er den deutschen Superpokal.