Zukunft offen: Zirkzee vor Rückkehr zum FC Bayern

Massimo Paolone/LaPresse via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee kehrt zum FC Bayern zurück

Die Rückkehr von Joshua Zirkzee zum FC Bayern ist offenbar beschlossene Sache und könnte schon in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden. Wie es mit dem niederländischen Stürmer weitergeht, steht derweil noch nicht fest. Eine Zukunft beim deutschen Rekordmeister hat der 20-Jährige aber wohl nicht.

Mit großen Hoffnungen verabschiedete sich Joshua Zirkzee im Februar vom FC Bayern zum italienischen Erstligisten Parma Calcio. Beim Serie-A-Klub wollte der Stürmer Spielpraxis sammeln und sich für höhere Aufgaben enpfehlen. Im Idealfall sogar für Aufgaben beim deutschen Rekordmeister, bei dem der Niederländer noch bis 2023 unter Vertrag steht. Nicht einmal vier Monate später ist klar: Der Plan ist nicht aufgegangen.

Zirkzee wurde in Parma von mehreren kleineren Verletzungen zurückgeworfen und konnte im Trikot des Absteigers nie wirklich zeigen, was ihn ihm steckt. Seine traurige Bilanz: Vier Jokereinsätze, null Tore, null Torbeteiligungen und nur 109 Einsatzminuten. Parma hätte die Möglichkeit gehabt, den Stürmer fest zu verpflichten, ließ diese Option nach dem Abstieg und den dürftigen Auftritten Zirkzees aber verstreichen.

"Transfer-Experte" Fabrizio Romano berichtete daher schon vor einigen Tagen, dass Zirkzees Rückkehr zum FC Bayern zu "100 Prozent" sicher ist. Wie es mit dem Nachwuchsstürmer weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen.

Der Niederländer könnte trotz seiner jüngsten Verletzung zwar direkt in die Saisonvorbereitung einsteigen, ob Julian Nagelsmann und Co. das aber überhaupt wollen, ist aber nicht klar.

Bayern-Abschied mehr als wahrscheinlich

Mehr als nur wahrscheinlich ist ein endgültiger Abschied Zirkzees aus München. Mit dem FC Everton soll immerhin ein namhafter Klub weiterhin Interesse am Youngster zeigen. Zudem wurden vor ein paar Wochen auch noch andere Vereine als mögliche Abnehmer genannt. Dazu gehörten unter anderem Juventus Turin und der AC Mailand.

An der Säbener Straße werden sie aller Voraussicht nach keine Verwendung für den Niederländer haben. An Robert Lewandowski gibt es kein Vorbeikommen. Dazu soll der Vertrag mit Backup Eric Maxim Choupo-Moting verlängert werden. Und ein Schritt zurück in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters ist wiederum für Zirkzee keine Option.