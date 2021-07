Gomez liebt Haalands Stil: "Dampflok mit super Technik"

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Mario Gomez ist von BVB-Knipser Erling Haaland begeistert

Nach seinem Karriereende im Sommer 2020 zog sich Mario Gomez zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Den Fußball hat der frühere Nationalstürmer in dieser Zeit jedoch nie aus den Augen verloren. Nun hat sich der 36-Jährige in einem Interview zu zwei Top-Torjägern der vergangenen Bundesliga-Saison geäußert - Erling Haaland vom BVB und Stuttgarts Sasa Kalajdzic.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" geriet Gomez regelrecht ins Schwärmen, als er nach seiner Meinung zu Haaland gefragt wurde.

"Er hat eine unglaubliche Wucht in Kombination mit einem feinen Füßchen und für sein Alter ein wahnsinniges Spielverständnis, er findet auch auf engem Raum oft schon die Lösung im richtigen Moment", hob der ehemalige Profi hervor.

Die Spielweise von Borussia Dortmund passe "perfekt" zu Haaland, so Gomez, der sich als Fan des Norwegers outete: "Ich finde es grandios, was er macht, und liebe es, ihm zuzusehen. Er ist kein Rohdiamant mehr, er ist schon ein echter Diamant."

Der 21-Jährige sei ein Stürmertyp, "der das Tor riecht, sich mit dem langen Bein um zwei Gegner windet, mit seiner brutalen Dynamik durchsetzt und oft sofort eiskalt abschließt."

Gomez fühlt sich an einen namhaften Ex-Stürmer erinnert. "Wenn es einen ähnlichen Spielertypen gibt oder gab, denke ich am ehesten an Adriano beim Confed Cup 2005: Eine Dampflok mit super Technik – das ist Haaland auch", befand der Bundesliga-Torschützenkönig von 2011.

Gomez von VfB-Ballermann Kalajdzic begeistert

Doch nicht nur BVB-Star Haaland wurde von Gomez geadelt. Auch Sasa Kalajdzic von seinem Herzensklub VfB Stuttgart erhielt ein Sonderlob. Beide spielten kurzzeitig sogar noch im Ländle zusammen.

"Ich erinnere mich noch an unsere ersten Trainingseinheiten nach dem Corona-Lockdown. Schon da sah man, mit welcher Feinfühligkeit und Genauigkeit er die Übungen ausgeführt hat", so Gomez.

Kalajdzics 16 Treffer in der Vorsaison seien eine "brutale Ansage" gewesen. Gomez abschließend: "Sein Limit ist noch lange nicht erreicht, er wird irgendwann weiterziehen."