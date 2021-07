Lazio drückt bei Filip Kostic aufs Gaspedal

Heiko Becker via www.imago-images.de

Gehen oder bleiben? Eintracht Frankfurt kämpft um Filip Kostic

Wechselgerüchte um Filip Kostic sind beileibe nicht neu. Eintracht Frankfurt will seinen Leistungsträger am liebsten halten, würde bei einem gestandenen Angebot aber einlenken. Lazio Rom streckt sich, die Frankfurter Forderungen zu erfüllen.

Filip Kostic ist einer der Spieler, die Eintracht Frankfurt für einen verhältnismäßig hohen zweistelligen Millionenbetrag verlassen könnten. Einen Abgang in dieser Preisklasse braucht es wohl noch, schließlich sollen die Verantwortlichen bis 2022 mit einem Überschuss von 40 Millionen Euro planen.

Gemäß "TUTTOmercatoWEB" streckt sich Lazio Rom nach Kostic und versucht, alle Frankfurter Vorgaben zu erfüllen. In diesen Stunden, so steht es in dem Bericht, soll es wegen eines Transfers neue Kontakte gegeben haben. Die Laziali arbeiten auf ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufverpflichtung hin.

Ein offizielles Angebot für den Frankfurter Überflieger hat Lazio aber wahrscheinlich noch nicht eingereicht. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche betonte noch vor wenigen Wochen, dass noch keine Offerte für Kostic vorliege. Ein möglicher Wechsel Kostics in die Serie A wurde bisher am häufigsten thematisiert.

Auch Hertha BSC soll sich um Filip Kostic bemühen

Vor Kurzem hieß es bereits, dass sich Inter Mailand mit Kostic auf eine Zusammenarbeit geeinigt habe. Die Spur ist bisher aber nirgends weiter verfolgt worden. Womöglich laufen die Ablöseverhandlungen mit Eintracht Frankfurt. Jüngst poppte auch Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC als potenzieller neuer Arbeitgeber auf.

Die Berliner verfügen nach dem Verkauf von Jhon Córdoba, der 20 Millionen Euro in die Vereinskasse spülte, ungeachtet der Millionen von Investor Lars Windhorst über frisches Transferkapital – und zusätzlich natürlich über den von Frankfurt nach Berlin gewechselten Kaderplaner Fredi Bobic, der Kostic einst vom Hamburger SV an den Main holte.