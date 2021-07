Hertha BSC gewinnt nächstes Testspiel

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Hertha BSC bleibt in der Vorbereitung erfolgreich

Hertha BSC hat mit einer verstärkten Talente-Auswahl ein Testspiel gegen Al-Hilal Riad mit 3:2 (2:1) gewonnen.

Einen Tag nach dem 4:3-Sieg in der Saison-Vorbereitung gegen den FC Liverpool, bei dem Trainer Pal Dardai die derzeit erste Elf auf das Feld geschickt hatte, setzte sich der Berliner Fußball-Bundesligist mit einer komplett anderen Mannschaft in Bruck an der Großglocknerstraße gegen den Erstligisten aus Saudi-Arabien durch.

Jonas Michelbrink (9. Minute), Maximilian Mittelstädt (20.) und Dennis Jastrzembski (53,) drehten in Österreich das Spiel, nachdem Marega Moussa (7.) Al-Hilal zeitig in Führung gebracht hatte. Gomis Bafetimbi schaffte für den Kontrahenten nur noch den Anschluss (78.). Am Samstag steht für die Berliner im Rahmen des Trainingslagers in Leogang der dritte und letzte Test gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK auf dem Programm.

Luca Netz, der mit einem Abschied von Hertha liebäugelt, kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. An dem 18 Jahre alten Außenbahnspieler soll Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach interessiert sein.