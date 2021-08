2. Liga statt Training mit Messi: Reis erklärt HSV-Wechsel

Laci Perenyi via www.imago-images.de

HSV statt Barca: Ludovit Reis im Hamburger Spieldress

Bereits vor zwei Jahren hätte sich der Hamburger SV gerne mit Ludovit Reis verstärkt, der sich dann aber den Wechsel zum FC Barcelona nicht entgehen ließ. In einem Interview erklärt der junge Niederländer, wieso er den HSV als perfekte nächste Station sieht und warum er von Superstar Lionel Messi so begeistert ist.

Für Holländer sei Hamburg ein "guter Platz", findet Reis im Gespräch mit der "Sport Bild": "Wenn man weiß, dass hier große Fußballer aus meinem Heimatland spielten und sie eine gute Zeit hatten, dann gibt das einem ein richtig gutes Gefühl. Darum habe ich unter anderem 'Ja' zum HSV gesagt."

Niederländische Ikonen für den HSV am Ball

Aus den Niederlanden hatte der Hamburger SV in der Vergangenheit tatsächlich schon einige Hochkaräter geholt. So streiften Ruud van Nistelrooy, Rafael van der Vaart, Erik Meijer, Nico-Jan Hoogma und Nigel de Jong einst das Trikot mit der Raute über.

Die 2. Bundesliga ist für Reis derweil kein Neuland, in der Vorsaison ließ er sich schon vom FC Barcelona an den VfL Osnabrück ausleihen. Ganz richtig: Der 21-Jährige spielte eine Saison für die Blaugrana. Zwar für die zweite Mannschaft, Erfahrungen hatte er aber fürs Leben machen dürfen.

Dass Reis in der katalanischen Metropole der Durchbruch verwehrt blieb, will dieser keineswegs als Fehlentscheidung abtun. Im Gegenteil: "Welcher junge Spieler hätte das Angebot nicht angenommen? Dass ich es dort damals nicht geschafft habe, ist keine Enttäuschung für mich, denn ich habe als junger Mensch sehr viel gelernt, und jetzt bin ich froh, beim HSV zu sein."

Statt Lionel Messi: Ludovit Reis jetzt beim HSV

Weil der niederländische U21-Nationalspieler seinen Vertrag in Barcelona auflöste, wurde für den HSV keine Ablöse fällig. An der Alster unterzeichnete Reis einen bis 2025 datierten Vierjahresvertrag. Begeistert hat ihn während seines knappen Barca-Jahres vor allem Superstar Lionel Messi.

"Er ist spielerisch atemberaubend. Dazu ist er super-professionell, läuft nicht hochnäsig herum. Im Gegenteil: Lionel Messi ist hilfsbereit", so Reis: "Kam zu mir, fragte, wie er mir helfen könne. Dank seiner Art ist er so beliebt in Barcelona."