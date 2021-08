Gespräche laufen: Schalke-Talent vor Leihe

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Schalkes Can Bozdogan (l.) soll Spielpraxis sammeln

Zum Saisonauftakt spielte Can Bozdogan keine Rolle beim FC Schalke 04. Gegen den HSV stand der Youngster nicht einmal im Kader, gegen Holstein Kiel verbrachte er 90 Minuten auf der Bank. Die Zeichen stehen auf Trennung - zumindest vorübergehend.

Selbst nach der Verletzung von Kapitän Danny Latza gab es für Bozdogan, der 2019 aus der Jugend des 1. FC Köln zu den Knappen gewechselt war, keinen Platz im königsblauen Mittelfeld. Stattdessen setzte Trainer Dimitrios Grammozis auf Blendi Idrizi.

Der Konkurrenzkampf auf dieser Position verschärfte sich am Mittwoch erneut, als die Knappen die Leihe von Eintracht Frankfurts Rodrigo Zalazar bekanntgaben. Dadurch verringerten sich Bozdogans Einsatzchancen noch einmal.

An mangelndem Willen liegt es keineswegs, dass Bozdogan in der aktuellen Spielzeit außen vor ist. "Can tut alles dafür, um gut Fußball zu spielen. Er bereitet sich gut vor, ist körperlich fit", stellte Schalkes Sportvorstand Rouven Schröder klar. Der 45-Jährige schränkte allerdings auch ein: "Er muss sicher an seiner Effektivität arbeiten."

Schröder spricht Leihe an - Abnehmer in Österreich?

Um in erster Linie Spielpraxis zu sammeln, steht für Bozdogan jetzt eine Leihe bevor. Das bestätigte Schröder gegenüber der "WAZ": "Can wird weiter hart an sich arbeiten. Trotzdem muss er für sich und zusammen mit uns auch einschätzen: Wie hoch ist die Spielchance?"

Sofern die Möglichkeit bestehe, dass sich andere Vereine für den 20-Jährigen interessieren, werde es "Gespräche geben", sagte der Sportdirektor.

Dieser Fall scheint nun eingetreten zu sein: Nach Informationen von "Transfermarkt.de" beschäftigt sich Rapid Wien mit einer Leihe des Schalke-Youngsters. Im Bericht ist von einem "fortgeschrittenen Stadium" der Verhandlungen die Rede.

Gut möglich also, dass der Wechsel zum österreichischen Bundesligisten in den nächsten Tagen offiziell vermeldet wird.