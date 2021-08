Bericht: Corona-Alarm beim 1. FSV Mainz 05

Marcel Lorenz via www.imago-images.de

Mehrere Spieler des FSV Mainz sollen sich in Quarantäne befinden

Der FSV Mainz 05 bekommt vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga offenbar ein ernsthaftes Corona-Problem.

Nach dem positiven Test bei Angreifer Karim Onisiwo soll sich laut eines Berichts der "Bild "ein weiterer Profi infiziert haben, das Gesundheitsamt habe nun mehrere Spieler in Quarantäne geschickt. Vom Klub gab es bis Mittwochmittag allerdings noch keine Bestätigung.

Onisiwo war schon am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, das teilten die Rheinhessen am Sonntag unmittelbar vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei der SV Elversberg (8:7 i.E.) mit.

Am Freitag und auch am Samstag wurden dann allerdings alle weiteren Spieler negativ getestet, sodass die Partie beim Regionalligisten planmäßig stattfinden konnte. Onisiwo wurde umgehend in häusliche Quarantäne geschickt.

Die Mainzer Mannschaft von Trainer Bo Svensson startet planmäßig am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) gegen Vizemeister RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison.