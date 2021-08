Reis ist heiß auf "Mission Klassenerhalt" mit seinem VfL

Revierfoto via www.imago-images.de

Thomas Reis ist Cheftrainer beim VfL Bochum

Der kommende Samstag hat für den VfL Bochum fast schon historische Bedeutung. Zum ersten Mal seit über elf Jahren findet ab 15:30 Uhr ein Bundesliga-Spiel mit Bochumer Beteilligung statt. Genau wie beim letzten Auftritt im Mai 2010 (0:3 gegen Hannover 96) ist mit dem VfL Wolfsburg wieder ein Team aus Niedersachsen der Kontrahent des VfL.

Für den VfL startet zum Bundesliga-Start direkt die Mission Klassenerhalt. Als neue Nummer zwei im Revier hinter dem BVB und vor dem nur noch zweitklassigen FC Schalke sollen schnell die nötigen Zähler im Abstiegskampf gesammelt werden.

Bochums Cheftrainer Thomas Reis weiß um die riesige sportliche Herausforderung in der deutschen Elite-Liga, freut sich auf die besten Mannschaften der Republik als Kontrahenten. "Wir müssen uns umstellen, das liegt auf der Hand, die Gegner haben nun mal eine ganz andere Qualität. Wir müssen uns gut positionieren", so der 47-Jährige im Gespräch mit dem "kicker".

Den großen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga hinsichtlich der Spielanlage verdeutlichte Reis an einem Beispiel: "Wenn du in der 2. Liga vorne den Ball verloren hast, dann spielte der Gegner oft erst mal zurück und baute langsam auf. Wenn dir das zum Beispiel gegen Dortmund passiert, dann fliegt der Ball hinter die Kette, Erling Haaland hat plötzlich die freie Wiese vor sich und läuft alleine auf unseren Torwart zu. In Sachen Tempo und Cleverness ist das eben eine ganz andere Liga."

Reis weiß: "Viele Dinge müssen schon sehr gut laufen"

Der Bochumer Linienchef kennt den VfL nach jahrelanger Laufbahn sowohl als Profi und als Trainer. Er rechnet fest mit der wichtigen Unterstützung und Rückhalt, auch wenn es im ersten Bundesliga-Jahr nach über einem Jahrzehnt viele Niederlagen setzen sollte: "Bei uns geht keiner davon aus, dass wir wie in der Vorsaison 21 Spiele gewinnen. Aber wir haben auch Nehmerqualitäten in der 2. Liga gezeigt, denn wir haben immerhin neun Spiele verloren und am folgenden Spieltag jeweils gleich mit einem Sieg geantwortet. Das wird in der Bundesliga sicher nicht immer klappen, da wird man auch mal schwierige Phasen überstehen müssen. Wir müssen jedes Spiel angehen wie ein Pokalspiel, mit überragender Mentalität", verriet Reis seine Herangehensweise an die Saison.

Das große Ziel Klassenerhalt ordnete Reis, der als Profi zwischen 1995 und 2003 satte 176 Bundesliga-Spiele für den VfL bestritt, trotz aller Euphorie realistisch ein: "Ganz klar: Viele Dinge müssen schon sehr gut laufen, wenn am Ende Platz 15 stehen soll."

Jetzt geht es gegen Wolfsburg (A), Mainz 05 (H) und den 1. FC Köln (A) erst mal um einen positiven Start ins Spieljahr.