Schalke-Trainer Grammozis rechtfertigt Umstellung

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Dimitrios Grammozis will mit dem FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga

Der FC Schalke 04 hat durch das 1:1 gegen Erzgebirge Aue den ersten Heimsieg der noch jungen Zweitliga-Saison verpasst. Dabei agierten die Königsblauen überraschenderweise mit einer Viererkette. Trotz des Unentschiedens ist Trainer Dimitrios Grammozis mit der Umsetzung seiner taktischen Vorgabe zufrieden.

"Wir haben zwei Tage intensiv daran gearbeitet, auch mit Videoanalysen. Ich finde, dass meine Mannschaft dieses System sehr gut umgesetzt hat", verriet der 43-Jährige dem "kicker".

Dabei setzte Grammozis in der Schalker Hintermannschaft auf Mehmet Aydin, Malick Thiaw, Marcin Kaminski und Thomas Ouwejan. Den Wechsel von der Dreier- auf die Viererkette begründete der Übungsleiter mit der Ausrichtung von Erzgebirge Aue.

"Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die mit hohen Bällen nach vorne agiert, und wollten daher nicht nur den Auer Spielaufbau stören, sondern auch im Zentrum einen guten Zugriff auf die zweiten Bälle haben", so Grammozis: "In der ersten Hälfte waren unsere Struktur und die Positionierung mit dem Ball sehr gut. Wir hatten Geduld im Spielaufbau und haben den Gegner laufen lassen, sind in viele torgefährliche Situationen gekommen."

FC Schalke 04 plant mit unterschiedlichen Systemen

In der restlichen Saison möchte Grammozis mit seiner Mannschaft taktisch flexibel agieren. "Man hat gesehen, dass die Mannschaft beide Systeme beherrscht. Die Prinzipien sind dieselben: Bei beiden muss man Abwehrdreierecke bilden oder zum geeigneten Zeitpunkt aus der Kette herausstechen", sagte der Deutsch-Grieche über ein mögliches Festhalten an einer Viererreihe.

In der Zweitliga-Tabelle rangiert der FC Schalke nach den ersten drei Spieltagen mit vier Punkten auf dem zehnten Platz. Am kommenden Wochenende treffen die Knappen auf Tabellenführer Jahn Regensburg (Samstag, 13:30 Uhr).