Grammozis bei Schalke schon unter Druck?

Dimitrios Grammozis musste mit dem FC Schalke 04 eine herbe Niederlage einstecken

Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Ligaspielen hat der FC Schalke 04 den Saisonstart in der 2. Bundesliga mächtig verpatzt. Nach dem 1:4 bei Spitzenreiter Jahn Regensburg könnte der Druck auf Trainer Dimitrios Grammozis deutlich steigen.

Wie der "kicker" schreibt, dürfte der 43-Jährige intern schon bald hinterfragt werden, sofern die Formkurve der Königsblauen nicht schnell nach oben ausschlagen sollte. Schon bei einer erneuten Pleite am kommenden Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf seien "Zweifel vorprogrammiert", so das Blatt.

Als zentralen Kritikpunkt macht das Fachmagazin aus, dass eine Entwicklung unter dem ehemaligen Darmstädter beim Revierklub in der neuen Spielzeit bislang ausgeblieben ist. Vielmehr sei S04 zum Ligastart wieder in alte Muster verfallen, die bereits maßgeblich für den Bundesligaabstieg in der vergangenen Saison waren. Dazu zählten die Anfälligkeit bei gegnerischen Standardsituationen und Probleme im eigenen Spielaufbau.

Die Knappen hatten am Samstag gegen Regensburg einmal mehr ein schwaches Spiel abgeliefert und große Probleme in der Defensive offenbart. Gleich dreimal wurde die Hintermannschaft der Knappen bei ruhenden Bällen überwunden.

Neuanfang beim FC Schalke 04 bislang holprig

Zudem wertet es der "kicker" als Indiz für den Krisenzustand, dass Grammozis bereits von seiner Marschroute, zum Teil auf junge Talente zu vertrauen, abgerückt ist. Zuletzt baute der Chefcoach meist nur noch auf Abwehrspieler Malick Thiaw und Florian Flick, während viele andere Youngsters auf längere Einsatzzeiten warten mussten.

Grammozis hatte den FC Schalke im März diesen Jahres inmitten des prekären Abstiegskampfes in der Bundesliga übernommen, den Absturz aber nicht mehr verhindern können. Trotz einer durchwachsenen Bilanz im Oberhaus wurde der gebürtige Wuppertaler mit der Aufgabe des Neuaufbaus betraut.

Unter dem Fußballlehrer und Sportvorstand Rouven Schröder wurde der Kader im Sommer schließlich generalüberholt. Der Mix aus erfahrenen und zweitligaerprobten Akteuren und Talenten aus dem eigenen Nachwuchs harmonierte bislang aber noch nicht nach Wunsch.

Schon der Ligaauftakt gegen den HSV ging mit 1:3 verloren. Einzig gegen Holstein Kiel (3:0) konnte die Grammozis-Elf bislang einen Sieg einfahren.