Ex-Knappe lästert heftig über Schalkes Profimannschaft

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Jede Menge Häme für den FC Schalke 04

Dominik Ernst ist Schalker durch und durch - auch wenn der gebürtige Gelsenkirchener seine Brötchen mittlerweile nicht mehr in Königsblau, sondern beim 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga verdient. Am vergangenen Wochenende stand für den 31-Jährigen das persönlich besonders emotionale Duell mit der Zweitvertretung des BVB auf dem Programm. Grund genug für Ernst, sich zum ungeliebten Gegner, aber auch zur ernüchternden Situation der Profis des FC Schalke zu äußern.

Nach dem torlosen Remis am Samstag trat der Rechtsverteidiger, der aus der Knappenschmiede stammt, vor die Mikros. Zunächst stellte er klar, quasi von Natur aus mit Borussia Dortmund nicht viel anfangen zu können.

"Ist nicht meine Stadt hier, ich komme ja aus Schalke. Deswegen bin ich froh, wenn ich hier gleich wieder wegfahren kann", ließ Ernst wissen.

Doch dann holte der Routinier zum Rundumschlag gegen seinen tief gefallenen Ex-Verein aus. "Ich als Schalker, der auch lange da gespielt hat, muss ganz ehrlich sagen, dass einem auch irgendwann die Lust vergeht. Das, was da abläuft, ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass Schalke 04 da landet, wo es jetzt ist", gestand Ernst, der ein düsteres Bild für die Zukunft zeichnete.

"Ich denke, dass ich, so lange ich auf dieser Welt bin, auch nicht mehr erlebe, dass Schalke 04 eine erfolgreiche Zeit hat. Ich glaube jedenfalls nicht daran", gab sich der Abwehrspieler desillusioniert.

Am Samstag hatten die Königsblauen bei Jahn Regensburg überraschend deutlich mit 1:4 verloren. Mit vier Punkten aus vier Partien stehen die Schützlinge von Trainer Dimitrios Grammozis in der 2. Bundesliga bislang enttäuschend da.

Und laut Ernst ist auch keine Besserung in Sicht - im Gegenteil. "Ich denke mal, dass aktuell die Schalker Profis auch gegen die U23 des BVB nicht gewinnen würden", fällte der Ur-Knappe ein vernichtendes Urteil.