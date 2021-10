BVB-Pionier adelt Reyna: "Das beste Talent derzeit"

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Giovanni Reyna fehlt dem BVB derzeit noch verletzt

Ganz große Spuren hinterließ er nicht und dennoch ist ihm ein Platz in den BVB-Annalen sicher: 1996 avancierte Jovan Kirovski zum ersten US-Amerikaner bei Borussia Dortmund und zählte im Folgejahr zur legendären Mannschaft, die in der Champions League triumphierte. Ähnliche Ziele dürfte sein Landsmann Giovanni Reyna verfolgen, für den Kirovski voll des Lobes ist.

Seit seinem Durchbruch in der Profi-Mannschaft im Januar 2020 begeistert Reyna den BVB in regelmäßigen Abständen. 25 Torbeteiligungen in 61 Pflichtspielen stehen derzeit zu Buche, dazu der Gewinn des DFB-Pokals 2021.

Kirovski, sein einstiger Vorgänger beim BVB, bezeichnete ihn gegenüber "bundesliga.com" als das "beste amerikanische Talent, das es derzeit gibt". Der 45-Jährige kennt sich aus, agierte er doch seinerzeit auch als Rechtsaußen bei den Schwarz-Gelben.

Reyna ist unterdessen längst nicht der einzige US-Youngster in Deutschlands höchster Fußball-Liga. Mit Chris Richards (TSG Hoffenheim), Tyler Adams (RB Leipzig) und Joe Scally (Gladbach) spielen im Moment drei weitere junge und hochveranlagte Amerikaner bei Top-Mannschaften in der Bundesliga.

Auch Gladbachs Scally beeindruckt

Besonders Gladbachs Senkrechtstarter Scally imponiert Kirovski. "Es ist toll zu sehen, dass er Spielzeit bekommt. Er wird sich noch viel weiterentwickeln", erklärte der technischer Direktor von LA Galaxy.

Der laufstarke Rechtsverteidiger profitierte zu Beginn der Saison besonders von der Verletztenmisere der Fohlen. Mit souveränen Leistungen machte der 18-Jährige in den vergangenen Monaten den Ausfall von Stefan Lainer (Sprunggelenksbruch) schnell vergessen. Zuletzt glänzte der US-Boy beim furiosen 5:0 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern (sport.de-Note 2,0).

Dass Reyna seine fußballerische Klasse auf dem Rasen unter Beweis stellen konnte, liegt mittlerweile schon fast zwei Monate zurück. Anfang September kehrte der Flügelspieler angeschlagen von der Länderspielreise zurück, die Verletzung entpuppte sich als Muskelverletzung im Oberschenkel.

In der vergangenen Woche erklärte BVB-Trainer Marco Rose, eine Rückkehr des neunmaligen US-Nationalspielers sei "noch nicht in Sicht".