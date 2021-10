Rose vergleicht Tigges nach Premierentor mit Haaland

Revierfoto via www.imago-images.de

Steffen Tigges (M.) erzielte am Samstag sein erstes Bundesligator für den BVB

Am Samstag war es endlich so weit: In seinem 13. Einsatz für die BVB-Profis feierte Angreifer Steffen Tigges seinen ersehnten ersten Treffer - obendrein zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt, schließlich drängte der 1. FC Köln in Dortmund zuvor vehement auf den Ausgleich. Kein Wunder, dass der Premieren-Torschütze im Anschluss am liebsten die ganze Welt umarmt hätte.

Nach 63 Minuten schlug Steffen Tigges' große Stunde: Kurz nach seiner Einwechslung verlängerte der Joker einen Eckball von Teamkollege Julian Brandt mustergültig mit dem Kopf, Gästekeeper Timo Horn war chancenlos.

Der Treffer zum 2:0 beendete den Kölner Sturmlauf vorläufig, der BVB gewann wieder an Sicherheit. Auch Tigges war sich der Bedeutung seines Tores bewusst.

"Es war ein wichtiger Moment. Köln kam sehr stark auf in dieser Phase, mein Tor hat für ein wenig Beruhigung gesorgt", analysierte der 23-Jährige nach der Partie.

Für den Goalgetter aus der Dortmunder Zweitvertretung war sein Erfolgserlebnis auch eine persönliche Erlösung. "Am Dienstag (im DFB-Pokal; Anm.d.Red.) war ich bereits nah an einem Tor dran", verriet Tigges und ergänzte: "Nach einer Ecke zu treffen - als großer Stürmer muss ich da auch mal da sein."

BVB: Tigges stand beim 1. FC Köln auf der Liste

Der großgewachsene Neuner schwärmte von einem "Riesengefühl", über sein breites Grinsen sagte er: "Ich kriege das Strahlen heute nicht mehr aus dem Gesicht."

Für Trainer Marco Rose war Tigges' Treffer kein Zufall. "Er ist physisch extrem stark und vom Spielertyp derjenige, der Erling Haaland noch am ehesten ersetzen kann", hob der Coach hervor und fügte an: "Er ist stolz wie Bolle und kann das auch sein."

Kurios: Ausgerechnet der 1. FC Köln wollte Tigges im vergangenen Sommer ausleihen. Effzeh-Coach Steffen Baumgart frotzelte am Samstag in Richtung Rose: "Du hast ihn mir ja nicht gegeben."