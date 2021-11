Nicht nur Haaland: Xavi wünscht sich weiteren BuLi-Star

Nikku via www.imago-images.de

Xavi ist heißer Anwärter auf den Job als neuer Barca-Coach

Der FC Barcelona befindet sich in seiner schwersten Krise seit Jahren. Nicht nur finanziell sieht es düster aus bei den Katalanen, auch sportlich hat sich die Situationen zuletzt immer weiter zugespitzt. Nach dem Rausschmiss des bisherigen Cheftrainers Ronald Koeman arbeiteten die Klubbosse fieberhaft an einer Rückholaktion von Barca-Legende Xavi.

Der 41-Jährige hat wohl klare Bedingungen geäußert, die er an eine mögliche Rückkehr knüpft. Derzeit ist er noch beim katarischen Topklub Al-Sadd angestellt, für den er seit 2019 als Cheftrainer arbeitet.

Weltmeister Xavi, der insgesamt 18 Jahre lang das Barca-Trikot trug, soll klare Wünsche formuliert haben, wen er sich als Verstärkungen für die schwächelnde Blaugrana wünscht, die in La Liga nur noch Tabellenneunter ist.

Dass Erling Haaland vom BVB darunter sein soll, ist keine große Neuigkeit. Der Superstar von Borussia Dortmund steht ohnehin bei allen großen Klubs in Europa auf dem Zettel und wurde auch schon vor der Koeman-Entlassung mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Wie es jetzt in einem jüngsten Medienbericht heißt, soll Haaland aber nicht der einzige Spieler aus der Bundesliga sein, den sich Xavi für ein mögliches Trainer-Engagement beim FC Barcelona wünscht.

Die Tageszeitung "El Nacional" vermeldete, dass auch Dani Olmo von RB Leipzig auf der Wunschliste des einstigen Mittelfeldstars stehen soll, der mit Barca als Aktiver alleine acht spanische Meisterschaften und vier Champions-League-Titel gewann.

Olmo noch bis 2024 an RB Leipzig gebunden

Der spanische Nationalspieler Olmo wird immer wieder mit einer Rückkehr in seine Heimat in Verbindung gebracht. Die Roten Bullen haben den Offensivspieler allerdings noch bis 2024 unter Vertrag und in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, Olmo nicht abgegeben zu wollen.

Nach anhaltenden Verletzungsproblemen hat der 23-Jährige in der laufenden Spielzeit erst vier Spiele für RB Leipzig absolviert. Bis zuletzt fiel der mit einem hartnäckigen Muskelfaserriss aus.

Weitere prominente Namen auf der Liste der Wunschspieler Xavis bei Barca sollen dem Medienbericht zufolge übrigens Paul Pogba von Manchester United sowie Jules Kounde vom FC Sevilla sein.