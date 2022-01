Nach nächstem Tor: Modeste überholt Köln-Legende

Julius Frick via www.imago-images.de

Anthony Modeste traf am Sonntag zum 1:0 für seinen 1. FC Köln

Durch den dritten Sieg in Folge hat der 1. FC Köln das Tor nach Europa ganz weit aufgestoßen und sich auf den sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga verbessert. Das wichtige Tor zum 1:0 bei Hertha BSC (Endstand 3:1 für Köln) markierte am Sonntagnachmittag einmal mehr Anthony Modeste, der in dieser Saison fleißig an seinem Legendenstatus im Rheinland schraubt.

Sein Kopfballtor zur Kölner Führung nach feiner Vorarbeit von Mark Uth bedeutete bereits das zwölfte Saisontor im 18. Spiel für den Franzosen, der in der laufenden Spielzeit unter Cheftrainer Steffen Baumgart zu seiner vollen Leistungsstärke zurückgefunden hat.

Nach null Saisontoren im Jahr davor ballert Modeste seinen Effzeh in dieser Spielzeit ins obere Tabellendrittel. Der 33-Jährige hat den 1. FC Köln schon einmal in den Europapokal geschossen: In der Spielzeit 2016/2017 traf Modeste sagenhafte 25 Mal im deutschen Fußball-Oberhaus und stellte in diesem Jahr seinen persönlichen Bundesliga-Rekord auf. Am Ende dieses Spieljahres landete der Klub auf einem herausragenden fünften Tabellenplatz.

Modeste hat jetzt mehr Tore als Podolski für den 1. FC Köln geschossen

Mittlerweile steht der Mittelstürmer bei 75 Toren in 176 Bundesliga-Spielen. 56 Treffer davon gelangen ihm dabei im Trikot der Domstädter. Mit seinem Tor gegen die Hertha überflügelte Modeste am Sonntag sogar die Kölner Vereinsikone Lukas Podolski.

Der Weltmeister von 2014 brachte es in seiner Bundesliga-Zeit für seinen Herzensverein auf 55 Treffer. In der ewigen Bundesliga-Torschützenliste der Kölner rückte Modeste damit auf den geteilten achten Platz vor.

Als nächstes nimmt der Stürmerstar nun die nächsten Vereinslegenden des Effzeh ins Visier: Direkt vor Modeste rangieren in der ewigen Kölner Bundesliga-Torjägerliste nun Heinz Flohe - Meisterheld von 1978, insgesamt 77 Tore in 329 Bundesliga-Spielen - und Kult-Stürmer Toni Polster, der 79 Treffer in der ersten Liga für Köln erzielte.

Anthony Modeste steht beim 1. FC Köln noch eineinhalb Jahre unter Vertrag. Er feiert im April seinen 34. Geburtstag.