Arbeitet Dortmund am nächsten Leihgeschäft?

Richard Callis via www.imago-images.de

Schaffte bei Manchester United noch nicht den Durchbruch: Amad Diallo

21 Millionen Euro ließ sich Manchester United im vergangenen Winter die Dienste von Amad Diallo kosten. Der Ivorer schaffte den Durchbruch beim Rekordmeister aus England bislang jedoch nicht. Nun soll ein Leihgeschäft die Wende herbeiführen. Der BVB mischt angeblich mit.

Holt sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund Verstärkung für die Rückrunde? Geht es nach einem Bericht von "Sky", hat der Revierklub ein Auge auf Amad Diallo geworfen. Der 19-Jährige soll bis zum Saisonende verliehen werden, heißt es.

Zu welchen Konditionen das Toptalent zur Verfügung stehen könnte, geht aus der Meldung des Senders nicht hervor. Klar ist, dass Diallo auch unter dem neuen Teammanager Ralf Rangnick nicht zum Stammpersonal der Red Devils zählen wird. Bislang kam er in der Saison 2021/22 dreimal in der Premier League sowie einmal in der Champions League zum Einsatz. Zudem half er im Herbst bei der U23-Mannschaft aus. Sein Vertrag wurde bis 2025 ausgehandelt.

Diallo gilt als extrem schneller und wendiger Rechtsaußen. Ausgebildet wurde er beim italienischen Klub Atalanta, wo er als 17-Jähriger in der Spielzeit 2019/20 sein Debüt in der Serie A feierte und gleich im ersten Spiel ein Tor erzielte.

Schlägt der BVB im Winter noch einmal zu?

Neben Borussia Dortmund denkt "Sky" zufolge auch der englische Zweitligist Derby County über ein Leihgeschäft des 1,74 Meter großen Angreifers nach.

Ob der BVB allerdings im Winter auf dem Transfermarkt überhaupt tätig werden wird, steht wohl auf einem anderen Blatt. Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt mehrfach betont, dass im Grunde keinerlei Notwendigkeit besteht. Gerüchte über Abgänge im Winter mehrten sich hingegen immer häufiger: So steht neben Ersatztorwart Roman Bürki auch der brasilianische Leihspieler Reinier auf der Liste der möglichen Abgänge.

Reinier streift seit nunmehr anderthalb Jahren das Trikot von Borussia Dortmund über, auch ihm gelang der Durchbruch bislang nicht. Medienberichten aus Spanien zufolge zieht dessen Stammklub Real Madrid daher in Betracht, das Leihgeschäft vorzeitig abzubrechen.

Sollte der Olympiasieger von 2021 tatsächlich den BVB verlassen, wäre zumindest seine Stelle im Kader vakant. Ob diese dann aber prompt durch Amad Diallo besetzt wird, steht vorerst in den Sternen.