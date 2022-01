SCF bestätigt Schlotterbeck-Gespräche mit "großen Vereinen"

H. Langer via www.imago-images.de

Verlässt Nico Schlotterbeck den SC Freiburg?

Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg wird seit einigen Wochen mit den beiden deutschen Topklubs FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun bestätigte Freiburg-Sportvorstand Jochen Saier, dass bereits Gespräche mit Interessenten geführt wurden.

"Wir haben das ein oder andere Gespräch mit großen Vereinen geführt", verriet Saier bei "Sky" und ergänzte: "Wir beschäftigen uns immer mit Anfragen, wenn sie auf dem Niveau sind."

Dass Schlotterbeck Begehrlichkeiten bei anderen Klubs weckt, kommt für Saier nicht überraschend. "Es wäre komisch, wenn es anders wäre", hob der 43-Jährige hervor.

Einen Wechsel noch in diesem Transferwinter schloss Saier allerdings aus: "Wir werden so zusammenbleiben und jetzt niemanden abgeben. Wir haben eine superinteressante Truppe zusammen und wollen den Fuß auf dem Gaspedal lassen."

Ob Schlotterbeck aber auch in der kommenden Saison für den SC Freiburg aufläuft, wo er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, ließ der Sportvorstand offen. "Ich will nicht sagen, dass er in der kommenden Saison auf jeden Fall noch bei uns ist, das wäre ein Stück weit vermessen."

Sowohl dem FC Bayern als auch dem BVB wurde bereits Interesse an Schlotterbeck nachgesagt. Aktuell befinde man sich "noch in der Abtastphase", hieß es zuletzt bei "Sky".

Zieht es Schlotterbeck in die Premier League?

Schlotterbeck soll zudem mit dem Gedanken spielen, in die englische Premier League zu wechseln. Allerdings soll auch in diesem Fall nur "ein Top-Klub" für den 22-Jährigen in Frage kommen. Als Ablöse wurden zuletzt 20 bis 25 Millionen Euro genannt.

Schlotterbeck entwickelte sich im Laufe der Hinrunde zu einem der besten Innenverteidiger der Liga. Auch Bundestrainer Hansi Flick kam in den letzten Monaten nicht mehr am 22-Jährigen vorbei und berief ihn gleich mehrfach in das Aufgebot der Nationalmannschaft.