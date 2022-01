Christian Eriksen in der Bundesliga gefragt

unknown

Wie geht es für Christian Eriksen weiter?

Spielt Christian Eriksen bald in der Bundesliga für BVB, FC Bayern oder RB Leipzig? Angeblich gibt es Interesse aus Deutschlands Beletage. Doch die besten Chancen soll derzeit wohl Premier-League-Aufsteiger FC Brentford haben, der den vertragslosen dänischen Fußball-Nationalspieler verpflichten will.

Nach Information des Online-Magazins "The Athletic" hat der Klub aus London, der zur Zeit Platz 14 der Tabelle belegt, dem 29-jährigen Eriksen einen Vertrag über sechs Monate mit Option auf Verlängerung um eine weitere Saison angeboten.

Niederländische Medien berichten nun jedoch, dass auch Vereine aus der Bundesliga, der Eredivisie und von außerhalb Europas Interesse an Eriksen haben.

Laut "De Telegraaf" und "De Limburger" war die PSV Eindhoven am Dänen dran, doch der Kontakt habe zu nichts geführt, da Eriksen einen Wechsel in die Premier League bevorzugt. Zuletzt hatte es auch Gerüchte gegeben, dass sein Ausbildungsklub Ajax Amsterdam gute Karten haben soll.

Genauere Informationen, welche Vereine aus der Bundesliga an Eriksen dran sein sollen, nennen die holländischen Zeitungen nicht. Ende 2020 wurde der Mittelfeldspieler jedoch sowohl beim FC Bayern als auch bei Borussia Dortmund gehandelt. Seitdem ist allerdings einige Zeit vergangen.

Neben "The Athletic" berichtet auch "Sky Sports", dass mittlerweile der FC Brentford zu einer Reihe von englischen Klubs gehört, die den 29-Jährigen unter Vertrag nehmen wollen. "Physisch bin ich wieder in Topform", erklärte der Däne Anfang Januar. "Mein Herz ist kein Hindernis."

Premier League: Eriksen zurück nach Tottenham?

Auch Spurs-Coach Antonio Conte, der Eriksen zwischen 2020 und 2021 bei Inter Mailand trainierte, betonte, dass "die Tür immer offen" sei bei den Nordlondonern, wo der dänische Nationalspieler bereits von 2013 bis 2020 unter Vertrag stand und in 305 Spielen 69 Tore erzielen konnte und 90 weitere Treffer vorbereitete.

Eriksen war bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr während des Gruppenspiels gegen Finnland mit einem Herzstillstand zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Daraufhin wurde dem Mittelfeldspieler ein Defibrillator eingesetzt.

Der Vertrag bei seinem Klub Inter Mailand wurde aufgelöst, weil er in der italienischen Serie A nicht mit einem eingesetzten Defibrillator spielen darf.

Eriksen hatte erst vor kurzem seine Ambitionen auf eine Rückkehr zum Fußball bekräftigt und die Hoffnung geäußert, Ende des Jahres mit Dänemark bei der WM in Katar spielen zu können. "Mein Ziel ist es, bei der WM in Katar dabei zu sein. Ich will spielen", sagte der einstige Tottenham-Profi im Interview des dänischen TV-Senders "DR1".