Rangnick erklärt Krise von Ex-BVB-Star Sancho

Manchester United: Rangnick glaubt weiterhin an Sancho

In 23 Pflichtspielen kam Jadon Sancho bislang für Manchester United zum Einsatz. Der Hoffnungsträger der Red Devils zeigte über Jahre hinweg im Trikot von Borussia Dortmund herausragende Leistungen, doch davon ist aktuell nichts zu sehen. Seine schwache Bilanz: zwei Tore und keine einzige Vorlage.

Während die Kritik am Neuzugang des englischen Rekordmeisters wächst, versucht United-Interimstrainer Ralf Rangnick die Krise des Offensivspielers zu erklären. "Es ist eine andere Liga, und er spielt für einen der größten Vereine der Welt. Es hat auch mit vielen Dingen zu tun, die hier oben in seinem Kopf sind", zitiert ihn die "Sport Bild". Zuletzt setzte der 63-Jährige den Neuzugang gegen Aston Villa (2:2) auf die Bank.

Rangnick zeigte für die Situation des Spielers Verständnis. Für Sancho sei der Wechsel eine große Umstellung und nicht mit seinem Transfer zum BVB zu vergleichen. "Es ist anders, wenn man als 18-jähriger, unbekannter talentierter englischer Junge zu Borussia Dortmund kommt", so Rangnick, der weiter ausführte: "Von da an kann man sich nur noch verbessern. Da kann man nur noch Erfolg haben."

Manchester United: Rangnick glaubt an Ex-BVB-Star Sancho

Für den BVB kam er in 137 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 50 Treffer und bereitete weitere 64 Tore vor. Eine grandiose Statistik für solch einen jungen Spieler. Das Gezeigte steigerte jedoch auch die Erwartungshaltung in Manchester, was nun problematisch ist. "Jeder hat von ihm erwartet, dass er einer der besten Spieler in der Mannschaft ist. Das ist psychologisch und emotional eine schwierigere Situation als bei Borussia Dortmund", betonte sein Trainer.

Rangnick zeigte sich dennoch von Sancho begeistert, jedenfalls mit Blick auf die Trainingsleistungen. Dort sei der 21-Jährige "einer der besten Spieler". Das reiche jedoch nicht.

Der 63-Jährige dazu: "Es geht nicht nur darum, auf dem höchstmöglichen Niveau zu trainieren. Das habe ich ihm vorgestern gesagt: 'Bestätige die Leistungen, die du im Training zeigst, auf dem Platz'."

Der United-Coach betonte abschließend, dass Sancho die Fähigkeiten besitze, um sich in Manchester durchzusetzen. "Daran besteht kein Zweifel", teilte er mit. Doch nun liege es am Spieler, "die nächsten Schritte zu gehen".