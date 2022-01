"Außergewöhnlicher Fall" beflügelt Bayern-Talente

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Paul Wanner gilt beim FC Bayern als Top-Talent

Vor wenigen Wochen avancierte Paul Wanner zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern. Dass der 16-Jährige auch künftig die Fußball-Schuhe für die Münchner schnürt, ist allerdings noch lange nicht klar. An der Säbener Straße wird man jedoch nicht müde, den Youngster mit Lob zu überschütten.

"Paul ist einfach ein guter Junge, bodenständig und aus einem sehr guten Elternhaus", so Holger Seitz, der Sportliche Leiter des Bayern-Campus, in der "Abendzeitung": "Er hat jetzt einen ersten kleinen Schritt gemacht, viele weitere werden noch folgen müssen."

Nachdem Wanner zum Start der Rückrunde bei der 1:2-Pleite des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach sein Profidebüt für den von einer Flut an Corona-Infektionen arg gebeutelten deutschen Rekordmeister gab, lobte Coach Julian Nagelsmann bereits: "Er ist ein unfassbares Talent, linker Fuß, sehr schnell, sehr ballsicher, mutig."

Seitz betont zwar, dass die vielen Profi-Nominierungen seiner Youngster, durch die vielen Ausfälle begünstigt wurden, untermauert aber die Bedeutung für den Nachwuchs.

"Es ist eine Bestätigung für unsere Nachwuchsarbeit beim FC Bayern"

"Es freut uns alle am Campus sehr, wenn unsere Talente bei den Profis mittrainieren oder wie in diesem außergewöhnlichen Fall mit den vielen positiven Corona-Fällen im Kader auch kurzfristig aushelfen dürfen. Es ist eine Bestätigung für unsere Nachwuchsarbeit beim FC Bayern", führt Seitz aus.

Zudem sei der Aufenthalt bei den Profis "zusätzliche Motivation für alle unsere Talente, die auch nach oben wollen". Ohnehin funktioniere die Zusammenarbeit und der Austausch mit dem Profitrainer-Team "sehr gut". Hilfreich sei vor allem, dass Nagelsmann und Co. früher ebenfalls im Jugendbereich tätig gewesen seien.

Neben Wanner feierte zuletzt Lucas Copade sein Debüt in der Bundesliga. Weitere Talente des FC Bayern durften zumindest erstmals bei einem Profispiel auf der Bank Platz nehmen. Vor allem Wanner stach positiv heraus. Da der Vertrag des Hoffnungsträgers im Sommer 2022 ausläuft, soll man an der Säbener Straße laut "kicker" derzeit "intensiv" darum kämpfen, dass Wanner verlängert. Ein Verbleib in München soll allerdings noch lange nicht feststehen.