Watzke macht klar: Missverständnis mit Haaland ist geklärt

Hans-Joachim Watzke will BVB-Stürmer Erling Haaland kein Ultimatum setzen

Borussia Dortmund und Topstürmer Erling Haaland haben das Missverständnis über ein angebliches Ultimatum aus dem Weg geräumt. Das bestätigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unmittelbar vor der Bundesliga-Partie gegen 1899 Hoffenheim am Samstag.

"Natürlich haben wir uns ausgetauscht", erklärte Hans-Joachim Watzke am "Sky"-Mikrofon, angesprochen auf die zuletzt deutliche Kritik von Erling Haaland. Dieser hatte der Vereinsführung nach dem Sieg gegen den SC Freiburg in der vergangenen Woche vor laufender Kamera vorgeworfen, unter Druck gesetzt worden zu sein. Man wolle eine Entscheidung erzwingen, so der Norweger.

"Grundsätzlich ist es so, dass Erling das Gefühl hatte, wohl aus den Medien, dass wir ihm ein Ultimatum gesetzt haben. Was aber nicht stimmt", führte Watzke aus und stellte noch einmal klar: "Was aber nicht stimmt." Manchmal sei es schwer, als junger Spieler bei all den Spekulationen den klaren Blick zu behalten. "Es gibt kein Ultimatum, das haben wir ihm noch einmal deutlich gemacht. Es gibt überhaupt kein Problem."

Kontakt zu dessen Berater Mino Raiola habe der Dortmunder Boss derzeit ohnehin nicht. Der Italiener liegt im Krankenhaus, Informationen über seinen Gesundheitszustand habe Watzke nicht. Unterdessen hob er hervor, dass man in der Causa Haaland ohnehin noch "sehr früh" dran sei. Ein Gespräch mit allen Parteien werde man zu gegebenem Zeitpunkt führen.

Watzke will Pokal-Blamage abhaken

"Wir haben Ideen, die wir Erling und seinem Berater mitteilen wollen. Das werden wir in den nächsten Wochen tun. Wir werden eine gute Lösung finden und kreativ bleiben", so Watzke.

Das bittere Pokal-Aus des amtierenden Titelträgers wollte der Dortmunder Geschäftsführer indes nicht allzu hoch hängen. Die Niederlage ärgere ihn zwar "wahnsinnig", Niederlagen kommen jedoch immer wieder vor. "Das Pokal-Aus gegen St. Pauli hatte nichts mit der Mentalität der Mannschaft zu tun. Mit der fast identischen Mannschaft haben wir den Titel im letzten Jahr geholt." Das Thema müsse nun "abgehakt" sein.