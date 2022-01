Hertha BSC buhlt um Ex-BVB-Flirt Mingueza

Joan Valls via www.imago-images.de

Óscar Mingueza wird wohl von Hertha BSC umworben

Bereits im vergangenen Sommer wurde Óscar Mingueza vom FC Barcelona mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun streckt offenbar Hertha BSC die Fühler nach dem 22 Jahre alten Innenverteidiger aus.

Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, ist die Alte Dame an einem Leihgeschäft mit den Katalanen interessiert. Große Chancen dürfen sich die Hauptstädter aber wohl nicht ausmalen.

Auch der FC Valencia, Celta Vigo und RCD Mallorca sollen ein Auge auf Mingueza geworfen haben. Ein Wechsel nach Berlin komme für Mingueza ohnehin eher nicht in Frage, so die Sportzeitung.

Beim FC Barcelona muss sich Mingueza aktuell mit der Joker-Rolle zufriedengeben. In der Liga stand der Spanier bislang 13 Mal auf dem Platz, von Beginn an durfte er acht Mal ran. In der Champions League stehen fünf Einsätze zu Buche.

Wegen der überschaubaren Einsatzzeiten sollen sowohl Barca als auch Mingueza eine Leihe noch in diesem Winter anstreben. Schon im Dezember hatte das spanische Portal "Diario Gol" berichtet, dass Mingueza auf der Streichliste der Katalanen steht.

BVB ging im vergangenen Sommer bei Mingueza leer aus

Ex-Barca-Trainer Ronald Koeman soll dem Eigengewächs im vergangenen Sommer noch einen Wechsel zum BVB verwehrt haben. Die Dortmunder peilten "Radio Catalunya" zufolge ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption an. Mingueza soll Zweifel daran geäußert haben, ob er in der kommenden Saison genügend Einsatzzeit bei den Katalanen bekommen würde und deswegen einen vorläufigen Abschied in Betracht gezogen haben.

Der FC Barcelona hätte dem Wunsch des BVB vielleicht sogar entsprochen, allerdings entschieden sich die Katalanen nach dem Transfer des Brasilianers Emerson nach Tottenham dem Bericht zufolge gegen eine Mingueza-Leihe.

Der BVB lieh stattdessen Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg bis zum Saisonende aus.