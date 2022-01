Medien: "Null Bock"-Profi auf Gladbachs Abschussliste

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Marcus Thuram soll Gladbach angeblich verlassen

Vor einigen Tagen geisterten bereits Gerüchte durch die Medien, Deniz Undav stünde vor einem Wechsel in die deutsche Fußball-Bundesliga. Nun scheint sich herauszukristallisieren, welcher Klub die Fühler ausgestreckt haben soll: Borussia Mönchengladbach. Ein Star der Fohlen soll den Klub hingegen auf jeden Fall verlassen.

Wie "Bild" berichtet, sind Gladbachs Scouts nach eingehender Beobachtung von den Qualitäten von Deniz Undav überzeugt.

Der 25-Jährige schnürt derzeit die Fußball-Schuhe für den belgischen Erstligisten Royale Union St. Gilloise, wo er 2021/22 bereits 19 Tore in 26 Pflichtspielen erzielte und zudem zehn weitere Assists beisteuerte.

Für den Deutsch-Türken ist es die erste Saison in einem europäischen Oberhaus. Zuvor kickte er ausschließlich in Deutschland. Für den TSV Havelse und Eintracht Braunschweig II ging Undav zuvor in der Regionalliga Nord auf Torjagd, für den SV Meppen lief er in der 3. Liga auf.

Gladbach wäre somit die mit Abstand prominenteste Station des Angreifers, der in Belgien noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag steht.

"Null Bock"-Profi soll Gladbach verlassen

"Bild" zufolge steht einem Wechsel an den Niederrhein allerdings noch eine Personalie im Weg: Marcus Thuram. Der einstige Fanliebling lege inzwischen eine "Null-Bock-Haltung" an den Tag, heißt es. In der laufenden Saison stand der Franzose gerade einmal in 14 Partien auf dem Rasen, mehr als Kurzeinsätze kamen dabei selten zustande. Zuletzt verzichtete Coach Adi Hütter komplett auf Thurams Dienste.

Interessenten für den Linksaußen, dessen 37-Millionen-Euro-Wechsel zu Inter Mailand im Sommer nur scheiterte, da sich Thuram am 2. Spieltag verletzte, sollte es zu Genüge geben. Die vor der Saison aufgerufene Summe dürfte Gladbach inzwischen allerdings definitiv nicht mehr erhalten.

Sollte man Thuram allerdings zu einem akzeptablen Preis loswerden, könnte Undav den 24-Jährigen ersetzen. Für die Dienste des Offensivspielers sollen rund fünf Millionen Euro fällig werden.