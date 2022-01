Eintracht Frankfurt könnte auf Quartett "leicht verzichten"

Jan Huebner via www.imago-images.de

Stefan Ilsanker, Erik Durm und Goncalo Paciencia (v.l.n.r.) sollen hochdotierte Verträge bei Eintracht Frankfurt besitzen

Mit 33 Profis ist der Kader von Eintracht Frankfurt recht üppig besetzt, glaubt man den Gerüchten, könnten auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters daher noch einige Spieler die SGE verlassen. Problematisch soll hingegen ein Quartett sein, um das kaum Spekulationen existieren.

Mittelfeldspieler Aymane Barkok und Rechtsverteidiger Danny da Costa spielen bei Eintracht Frankfurt aktuell eher eine untergeordnete Rolle. Da der Vertrag des Duos im kommenden Sommer zudem ausläuft, deutet einiges auf einen baldigen Abschied hin: Ein "sofortiger Wechsel" von Barkok zum 1. FSV Mainz sei "weiter Thema". Da Costa wurde zuletzt bei Hertha BSC gehandelt.

Der Zeitung zufolge könnte zudem Ajdin Hrustic (Vertrag bis 2023) bereits im Winter die Koffer packen. Der Australier soll mit seinem Reservistendasein hadern und Verhandlungen "mit mehreren Vereinen" aufgenommen haben, heißt es.

Sollte es zur Trennung von einem der Spieler kommen, könnte Frankfurt laut "Bild" seinerseits sogar noch einmal aktiv werden und eine neue Kraft für das zentrale Mittelfeld suchen.

Vier Stars bei Eintracht Frankfurt nicht benötigt?

Der "kicker" berichtet ebenfalls von der Möglichkeit, dass Barkok und da Costa noch wechseln könnten, beurteilt gerade die Trennung von da Costa allerdings nicht als "gute Idee".

Das Fachmagazin verweist auf die "teuren Altverträge" von da Costas Konkurrenten Erik Durm (Vertrag bis 2023) und Almamy Touré (Vertrag bis 2023), die ihre Arbeitspapiere vor dem Ausbruch der Coronapandemie bei der Eintracht verlängerten. Da beide ebenfalls keine Stammspieler sind, sollte man sich daher von ihnen trennen und das hohe Gehalt einsparen, schlussfolgert der "kicker".

Selbiges gilt demnach für Stefan Ilsanker (Vertrag läuft aus) und Angreifer Goncalo Paciencia (Vertrag bis 2023).

Auf das Quartett könne man in der Mainmetropole, "leicht verzichten", so der Bericht. Zumal man so pro Saison insgesamt etwa zehn Millionen Euro an Gehalt einsparen könnte.