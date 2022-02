Star-Berater über Haaland: Barca ergibt nur Sinn, wenn ...

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

Erling Haaland könnte den BVB im Sommer verlassen

Erling Haaland wird Borussia Dortmund wohl trotz laufenden Vertrages im kommenden Sommer verlassen. Seit Monaten gibt es Gerüchte um einen Wechsel zu einem der Top-Klubs Europas. Nun hat sich Star-Berater Roger Wittmann zum Transferpoker rund um den BVB-Shootingstar geäußert.

Roger Wittmann kennt die deutsche Fußball-Branche wie seine Westentasche. Seit Jahren berät seine Agentur namhafte Spieler wie Julian Draxler, Roberto Firmino, Eric Maxim Choupo-Moting und viele andere. Der 61-Jährige überblickt den Markt und hat auch zu einem der derzeit ganz heißen Eisen eine Meinung: Erling Haaland vom BVB.

"Er spielt nach wie vor eine außerordentliche Saison. Da werden Begehrlichkeiten erweckt", sagte Wittmann gegenüber "Bild". Ein langfristiger Verbleib in Dortmund - möglicherweise sogar über 2024 hinaus - sei aber nicht denkbar.

"Ich glaube, dass so ein Spieler jeden Klub, bis er zu einem der drei, vier großen Klubs der Welt kommt, als Bridge-Klub (Zwischenstation/d. Red.) sieht", erklärte Wittmann und gab Haalands mögliche Gedanken wieder: "Ich bin da, weil ich noch lernen muss."

Borussia Dortmund mache das "hervorragend", so der Agent weiter: "Sie setzen viel auf junge Spieler." Ein Abgang von Haaland sei nach seinen starken Leistungen aber "nur eine Frage der Zeit", sagte der 61-Jährige und fügte an: "Ob diesen oder nächsten Sommer weiß ich aber nicht."

Wittmann: Darum ist ein Haaland-Transfer zu Barca denkbar

Bislang gilt Real Madrid als nächste Station des norwegischen Top-Stürmers. Gehandelt werden aber ebenso die anderen großen Klubs Europas, darunter auch der FC Barcelona.

"Sie sind finanziell eher kein großer Player mehr. Sie müssen alles machen, um sich wirtschaftlich zu konsolidieren. Mit Paris oder Newcastle kann man sie nicht mehr vergleichen", erklärte Wittmann. "Trotzdem können sie noch Transfers machen, weil es immer wieder Menschen gibt, die Dinge machen, die kein anderer macht."

Deshalb sei auch ein Haaland-Transfer zu Barca weiter denkbar. "Die Frage ist, was der Junge selber will. Wenn er als Kind mit dem Barcelona-Shirt schlafen gegangen ist, könnte das funktionieren", lehnte sich Wittmann aus dem Fenster und fügte einschränkend an: "Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind woanders sicherlich besser."