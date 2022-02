FC Bayern bestätigt Abschied von Stürmertalent Motika

Sven Leifer via www.imago-images.de

Nemanja Motika könnte den FC Bayern noch verlassen

Obwohl das Transferfenster in Deutschland längst geschlossen ist, hat der FC Bayern noch einen weiteren Abgang vermeldet.

Nemanja Motika wechselt zum serbischen Top-Klub Roter Stern Belgrad, wie der deutsche Rekordmeister einen Tag nach dem Ende der Wechselfrist in Deutschland bekannt gab. Möglich ist der Wechsel deshalb, weil in Serbien das Transferfenster noch bis zum 11. Februar geöffnet ist.

"Nemanja hat sich die letzten Jahre bei uns gut entwickelt und in dieser Saison viele Tore in der Regionalliga Bayern geschossen. Roter Stern kam nun mit einem Angebot für ihn auf uns zu, das er aus sportlichen Gründen unbedingt annehmen wollte", erklärte Campus-Chef Jochen Sauer: "Nemanja wechselt zu einem Klub mit großer Tradition im europäischen Fußball."

Angaben über die Höhe der Ablösesumme für den 18-Jährigen machte der FC Bayern nicht. Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk sind die Belgrader bereit, für Motika stolze 2,5 Millionen Euro hinzublättern. Eine hoher Preis für den Teenager, der noch kein einziges Pflichtspiel für die Profi-Mannschaft des FC Bayern absolviert hat.

Jochen Sauer ließ derweil durchblicken, dass Motikas Kapitel beim FC Bayern womöglich noch nicht ganz beendet ist: Man werde "seinen weiteren Weg sehr genau verfolgen", so der Nachwuchsleiter. "Bild" hatte passend dazu berichtet, die Münchner haben sich vertraglich eine Rückkaufoption gesichert, um in Zukunft die Chance auf einen Rück-Transfer zu besitzen.

Motika verabschiedet sich vom FC Bayern

"Ich hatte tolle viereinhalb Jahre in München", verabschiedete sich der Stürmer unterdessen: "Ich habe als Spieler viel gelernt und möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg am FC Bayern Campus begleitet haben. In Belgrad habe ich nun die Chance, erstklassig zu spielen, werde aber aus der Ferne den FC Bayern Amateuren die Daumen für den Wiederaufstieg drücken."

In der laufenden Saison trat Motika vor allem als Torjäger in der U23 des FC Bayern in Erscheinung. In der Regionalliga Bayern traf er in 24 Spielen starke 15 Mal und rangiert in der Torjägerliste der viertklassigen Liga auf dem dritten Platz.

Nemanja Motika besitzt neben der deutschen auch die serbische Staatsbürgerschaft und lief im letzten Jahr für die U19-Nationalmannschaft Serbiens auf. Für die Profi-Mannschaft des FC Bayern unter Cheftrainer Julian Nagelsmann wurde er bisher einmal in den Spieltagskader berufen, blieb aber ohne Einsatzminuten.