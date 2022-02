Coman verrät: Darum war der Vertragspoker so zäh

Revierfoto via www.imago-images.de

Kingsley Coman hat beim FC Bayern bis 2027 verlängert

Über Monate wurde die Zukunft von Kingsley Coman beim FC Bayern diskutiert. Zwischenzeitlich deutete vieles auf einen Abschied nach der Saison hin. Mitte Januar dann die Kehrtwende: Der Franzose verlängerte sein Arbeitspapier vorzeitig bis 2027. Nun hat der Flügelflitzer erstmals ausführlich über seine Beweggründe gesprochen.

Als am 12. Januar die frohe Kunde von Kingsley Comans Verlängerung beim FC Bayern die Runde machte, stimmte Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Loblied an. "Kingsley kam 2015 als eines der größten europäischen Offensivtalente zum FC Bayern. Er hat sich bei uns in den vergangenen sechseinhalb Jahren zu einem Weltklassespieler entwickelt", schwärmte der Bosnier.

Bleibt die Frage, warum es überhaupt so lange gedauert hatte, bis beide Seiten eine Übereinkunft erzielten. In einem Interview mit "Sport1" gab Coman jetzt Einblick in seinen Entscheidungsprozess.

"Es waren viele Dinge. Ich habe hier so viel erlebt, so viele Titel gewonnen. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was ich will und wohin ich will. Das hat dann nicht immer nur mit Fußball zu tun, sondern auch mit persönlichen Interessen", erläuterte der 25-Jährige.

"Viele gute Gespräche" beim FC Bayern

Am Ende hätten "viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer" den Ausschlag gegeben. "Irgendwann war mir dann klar: Ich habe hier doch alles, also muss ich mich auch nicht anderweitig umschauen. Der FC Bayern ist wie eine Familie", verriet Coman, der sich nach eigener Aussage im Dezember auf einen Verbleib festlegte.

Gehörigen Anteil an Comans Entscheidung hatte Coach Julian Nagelsmann, dessen Vertrauen dem französischen Nationalspieler imponierte.

"Er hat mir von Anfang an gesagt, dass er mich unterstützt, ich sehr wichtig für ihn und die Mannschaft bin und er mich gerne behalten möchte. Er hat mir auch mal bei WhatsApp geschrieben. Ich mag ihn und auch seine Denkweise von Fußball. Das hat mir die Entscheidung erleichtert", erklärte der Angreifer.



FC Bayern: Kingsley Coman erwartet mehr von sich

Mit Nagelsmanns Hilfe will Coman sportlich den nächsten Schritt machen. "Meiner Meinung nach bin ich noch weit weg von meinem Limit. Ich muss vor allem an meinen Statistiken arbeiten", zeigte sich der gebürtige Pariser selbstkritisch.

Um seine Stärken weiß der frühere PSG-Akteur, der in der aktuellen Saison bislang in 18 Pflichtspielen für den FC Bayern zum Einsatz kam und dabei acht Scorerpunkte sammelte (fünf Tore, drei Vorlagen), allerdings auch.

"Ich glaube schon, dass ich sehr viel im Spiel mache – sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ich gehe viel ins Eins-gegen-Eins, kreiere einige Chancen", zählte Coman auf.

Künftig wolle er "noch mehr Tore und Vorlagen sammeln", um irgendwann "einer der weltbesten Spieler auf meiner Position" zu werden.