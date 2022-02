Rose kontert Bayer-Stichelei wegen Patrik Schick

Borussia Dortmund

Marco Rose trifft mit dem BVB am Sonntag auf Bayer Leverkusen

Für Borussia Dortmund steht am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen ein echtes Spitzenspiel auf dem Plan. Vor der Partie gegen den Tabellennachbarn plagen den BVB allerdings Verletzungssorgen. Dennoch ist der BVB angriffslustig.

Wie Trainer Marco Rose am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz der Westfalen erklärte, sei es "unwahrscheinlich", dass die Führungsspieler Mats Hummels, Erling Haaland und Emre Can rechtzeitig für die Partie gegen Leverkusen wieder fit werden.

"Heute zwei Tage vor dem Spiel alle drei noch nicht Mannschaftstraining, das wird mehr als eng. Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer von denen morgen dazu kommt", verkündete der Coach. Lediglich bei Hummels gebe es Hoffnung, dass es zumindest für den Kader reichen könnte, so Rose.

Haaland hatte sich in der vergangenen Bundesliga-Partie gegen Hoffenheim eine Muskelverletzung zugezogen, auch Emre Can laborierte zuletzt an muskulären Beschwerden. Hummels war indes erkrankt.

BVB: Rose freut sich auf Reyna-Comeback

Mit den gesunden Spielern blickt Rose derweil auf eine sehr produktive Trainingswoche zurück, bei der insbesondere die Defensivarbeit im Fokus stand. Gegen Leverkusen werde nun allerdings "auf dem Platz abgemessen und abgerechnet. Das bedeutet, wir müssen das jetzt auf dem Platz bringen", kündigte Rose an.

Ein Hoffnungsschlimmer für den Trainer stellte die Rückkehr von Giovanni Reyna dar. Der Offensivspieler steht nach monatelanger Pause wegen eines Faserrisses vor seinem Comeback: "Er war die Woche nochmal einen Tag krank. Ist aber am nächsten Tag direkt wiedergekommen, weil er unbedingt dabei sein will. Ich bin happy. Er hatte zwei gute Trainingswochen, wirkt gängig", schilderte Rose seine Eindrücke.

Wie viel Einsatzzeit er am Sonntag für den US-Amerikaner einplant, ließ der Fußballlehrer aber offen.

Die jüngste Spitze aus Leverkusen, wonach ein Wechsel von Bayer zum BVB keinen Schritt nach oben darstelle, ließ den Übungsleiter der Borussia indes kalt. "Ich glaube, dass jeder seine Meinung haben darf und die Meinung sollte man auch respektieren. Das ist einfach eine Meinung und die lasse ich so stehen. Patrik Schick ist ein hervorragender Stürmer und ein guter Typ. Ich habe auch eine Meinung: Borussia Dortmund ist immer eine lohnenswerte Adresse."

Alle Aussagen aus der BVB-PK zum Nachlesen:

+++ Rose über die Abwehrsorgen +++

"Wir machen das nicht mit Absicht. Es ändern zu wollen, ist aber noch wichtiger. Es muss in unseren Kopf, noch härter unser eigenes Tor zu verteidigen. Wie wir aufgestellt sind, ist das dann häufig sehr offensiv. Aber selbst, wenn es nicht deine Königsdisziplin ist, gehört es zum Fußballspielen. Da müssen wird verdammt nochmal besser und klarer werden."

+++ Rose über die PK von Max Eberl +++

"Ich habe sie gesehen. Max ist ein außergewöhnlicher Mensch und ein Top-Manager. Und alles andere bespreche ich gerne mit Max. Und ich glaube auch, dass es ein Thema geht, das nur uns beide angeht, wenn wir drüber reden wollen."

+++ Wird Leverkusen ähnlich schwer wie Hoffenheim? +++

"Leverkusen hat eine andere Struktur als Hoffenheim. Oft doppelt besetzte Flügel nicht einfach besetzte Flügel wie Hoffenheim. Leverkusen hat oft Doppelpässe, Diaby, Frimpong mit vielen Doppelpässen. Sie sind zurecht Tabellendritter. Da wird über Jahre richtig gute Arbeit gemacht und immer wieder gute Jungs dazu geholt werden. Wir wollen grundsätzlich mehr vom Spiel und auch mehr Dominanz."

+++ Setzt der BVB gegen Leverkusen einen Duftmarke? +++

"Weil man es von uns erwartet. Wenn wir Spiele verlieren, dann ist das ein Problem. Ein Sieg setzt nicht so viele Duftmarken wie eine Niederlage bei Borussia Dortmund."

+++ Rose über die Schwerpunkte im Training +++

"Wir haben viel am Thema Zweikampf gearbeitet: Zweikämpfe suchen, sie führen und dann auch gewinnen. Man hat in den Spielen gemerkt, dass wir daran arbeiten müssen. Wir hatten da einen roten Faden drinnen und es wäre schön, das Sonntag dann auch auf den Platz zu bringen."

+++ Rose über die Reyna-Rückkehr +++

"Gio ist zurück, sehr cool. Er war die Woche nochmal einen Tag krank. Ist aber am nächsten Tag direkt wiedergekommen, weil er unbedingt dabei sein will. Ich bin happy. Er hatte zwei gute Trainingswochen, wirkt gängig. Man muss dann gucken, für wie lange es reicht nach der langen Pause."

+++ Rose über den Plan gegen Leverkusen +++

"Wir müssen gut, fleißig, intensiv verteidigen. Wir müssen aufpassen, dass es kein zu großer Schlagabtausch wird. Gegen Leipzig haben sie vor ein paar Wochen komplett auf Umschalten gespielt. Man muss dann relativ schnell schauen, was ist ihr Plan an dem Tag. Wir müssen gegen den Ball richtig gut sein und mit dem Ball sauber. Wir dürften keine Bälle schnell verlieren. Den Schlachtplan grundsätzlich teile ich morgen final der Mannschaft mit und am Sonntag wird man ihn auf dem Platz erkennen."

+++ Rose über Leverkusen +++

"Da der Film noch nicht gedreht ist, habe wir die Chance, das Drehbuch mit zu bestimmen. Natürlich wollen wir unserer Punkteausbeute verbessern und eine gute Leistung in einem Top-Spiel bringen gegen einen guten Gegner. Das durften wir auch im Hinspiel erfahren und auch die Entwicklung danach in Leverkusen."

+++ Rose über das Training über die Pause +++

"Wir hatten wirklich zwei sehr gute Trainingswochen. Von den Inhalten und der Intensität war das sehr gut. Gegen den Tabellendritten wird das dann auf dem Platz abgemessen und abgerechnet. Das bedeutet, wir müssen das jetzt auf dem Platz bringen. Aber wir konnten viel trainieren. Die U19 hat und geholfen, die U23. Trotzdem hatten wir auch ein paar Ausfälle: Emre, Thomas Meunier ist erst gestern wieder eingestiegen."

+++ Rose über Malen +++

"Gute Entwicklung über die Monate. Wir wissen alles, dass er damals nicht in guter Verfassung hierher kam. Er kann sich jetzt mehr auf sein Spiel und seine Qualitäten fokussieren. Aber auch immer das Thema: Er bekommt viel Lob, aber muss dranbleiben und mehr wollen. Dabei helfe ich ihm natürlich."

+++ BVB und Leverkusen auf Augenhöhe? +++

"Ich glaube, dass jeder seine Meinung haben darf und die Meinung sollte man auch respektieren. Das ist einfach eine Meinung und die lasse ich so stehen. Patrik Schick ist ein hervorragender Stürmer und ein guter Typ ist. Ich habe auch eine Meinung: Borussia Dortmund ist immer eine lohnenswerte Adresse."

+++ Rose über das Personal +++

"Heute zwei Tage vor dem Spiel alle drei (Emre Can, Mats Hummels und Erling Haaland) noch nicht Mannschaftstraining, das wird mehr als eng. Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer von denen morgen dazu kommt. Mats möglicherweise, der war heute Fahrrad fahren zumindest. Da müssen wir schauen, ob es für den Kader immerhin etwas wird. Das wird aber mehr als eng, ist unwahrscheinlich."

+++ Los geht's +++

In diesen Minuten beginnt die Presskonferenz in Dortmund mit Marco Rose. Der BVB-Coach sitzt schon bereit und wartet auf die Fragen.

+++ Fehlen Erling Haaland und Mats Hummels dem BVB? +++

Vor dem Spiel gegen Leverkusen plagen den BVB erneut Verletzungssorgen. Top-Stürmer Erling Haaland laboriert seit dem letzten Bundesligaspiel vor zwei Wochen in Hoffenheim an einer Muskelverletzung. Die letzten Anzeichen deuteten darauf hin, dass die Borussia am Sonntag wohl ohne ihren Torjäger auflaufen muss.

Auch Emre Can war Anfang der Woche angeschlagen, Mats Hummels zudem erkrankt. Marco Rose dürfte die letzten Infos zum BVB-Personal liefern.

+++ Liefert der BVB wieder ein Spektakel? +++

BVB vs. Bayer - diese Paarung bot in den letzten Jahren regelmäßig reichlich Spektakel. In der Hinrunde gewannen die Dortmunder ein packendes Spiel in Leverkusen mit 4:3, nachdem sie dreimal zurückgelegen hatten. Erwartet Dortmunds Chefcoach Marco Rose am Sonntag erneut ein Offensivfeuerwerk der beiden Mannschaften?