Manuel Neuer jagt Bundesliga-Rekord von Oliver Kahn

O.Behrendt via www.imago-images.de

Manuel Neuer kann im Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig einen Bundesligarekord einstellen

Manuel Neuer steht vor dem nächsten Meilenstein. Im Topspiel am Samstag gegen RB Leipzig kann der Torhüter des FC Bayern einen langjährigen Bundesliga-Rekord von Klub-Legende Oliver Kahn einstellen.

Gewinnt der FC Bayern am Samstag das Spiel gegen Leipzig, würde Manuel Neuer seinen insgesamt 309. Sieg im deutschen Oberhaus feiern und in der ewigen Bestenliste mit Oliver Kahn gleichziehen.

Seine ersten 77 Bundesligaspiele gewann der Nationaltorhüter noch im Dress des FC Schalke 04, bevor er 2011 für eine Ablöse von 28 Millionen Euro nach München wechselte. Seinen 100. Bundesligasieg feierte er am 5. Mai 2012 im RheinEnergieStadion, als sich der Rekordmeister mit 4:1 gegen den Effzeh durchsetzte.

Seinen jüngsten Meilenstein erreichte der Nationaltorhüter am 4. Spieltag der aktuellen Saison. Das 4:0 gegen die TSG Hoffenheim war der 300. Sieg des Keepers im Oberhaus. Nun könnte er am Samstagabend mit dem "Titan" gleichziehen.

Gewinnen Neuer und der FC Bayern gegen RB Leipzig, hätten sowohl Kahn als auch er 309 Bundesligasiege auf dem Konto. Allerdings brauchte Kahn für diese Marke 557 Spiele, Neuer könnte sie in "nur" 458 Spielen erreichen. Schon in der kommenden Woche könnte die aktuelle Nummer eins in Bochum zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Noch bevor Neuer der Spieler mit den meisten Bundesligasiegen der Geschichte wird, sicherte sich der 35-Jährige einige andere Bestmarken. So zum Beispiel am 4. Spieltag der laufenden Saison. Dort blieb er bereits zum 205. Mal auf nationaler Bühne ohne Gegentor und brach damit einen weiteren Rekord Kahns, der in seinen 557 Bundesligapartien 204 Mal ohne Gegentreffer blieb. Mittlerweile hat Neuer diesen Rekord auf 211 Weiße Westen ausgebaut.

Neuer ist zudem auch der einzige Torhüter mit mehr als 100 Bundesligapartien, der im Schnitt weniger als ein Gegentor pro Partie kassiert hat. Sein aktueller Durchschnitt beträgt 0,82. Kahn liegt bei einem Wert von 1,04 Gegentoren pro Spiel.

Weitere Rekorde im Trikot des FC Bayern?

Dass der kommende nicht Neuers letzter Rekord im Trikot des FC Bayern sein könnte, deutete Klub-Vorstand Oliver Kahn jüngst an. Geht es nach ihm, so könnte der Nationaltorhüter noch viele weitere Jahre im Kasten des Rekordmeisters stehen.

"Manuel bricht alle Rekorde und lässt nichts mehr für mich übrig", sagte der frühere Weltklassetorhüter. "Er ist wie Bayern München so ist, was Titel, was persönliche Auszeichnungen und Rekorde anbelangt. Er ist sehr, sehr gefräßig und zeigt keine Ermüdungserscheinungen."

Neuers aktueller Vertrag läuft noch bis 2023, allerdings berichteten Mitte Januar unter anderem "Bild" und der "Sportbuzzer", dass eine Verlängerung bis 2025 unmittelbar bevorstehe. Weiteren Rekorden stünde damit nichts mehr im Wege.