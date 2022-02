BVB-Star Haaland kündigt Comeback an

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland kündigte via soziale Medien sein Comeback an

Für das Topspiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr) wird es noch nicht reichen. Dennoch hat sich BVB-Angreifer Erling Haaland nun zuversichtlich gezeigt, bald sein Comeback feiern zu können.

Erling Haaland führt einen Finger an sein Ohr, mit dem anderen Arm zeigt er in den Himmel. "Könnt ihr das hören?", fragt der Norweger die BVB-Fans unter seinem Bild auf Instagram und liefert die Antwort gleich mit: "Das ist der Sound meines baldigen Comebacks."

Beim 3:2-Erfolg seiner Dortmunder gegen die TSG Hoffenheim hatte sich der Angreifer einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Zunächst war von einer schwereren Diagnose und einer längeren Ausfallzeit ausgegangen worden.

Bereits vor einer Woche ließ Haaland durchblicken, dass er bald wieder auf dem Platz stehen würde. "Es sieht gut aus! Ich trainiere bereits wieder sehr gut", sagte Haaland dem norwegischen TV-Sender "Viaplay Fotbal". "Ich werde bald zurück sein."

Beim BVB hatte man gehofft, dass man bereits am Sonntag (15:30 Uhr) im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Bayer Leverkusen wieder auf seinen Top-Torjäger zurückgreifen kann, doch das schloss Trainer Marco Rose quasi aus.

Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can seien "alle noch nicht im Mannschaftstraining, das wird mehr als eng", sagte Trainer Marco Rose am Freitag: "Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer der drei am Samstag dazukommt. Mats möglicherweise, er ist schon Fahrrad gefahren."

BVB: Ohne Haaland die wichtigen Spiele verloren

Nachdem sein erstes Jahr beim BVB weitgehend verletzungsfrei verlief, häufen sich die Verletzungen des 21-Jährigen in den vergangenen Monaten.

Ohne den Sturmtank gingen wichtige Spiele in dieser Saison verloren: In der Bundesliga etwa die Auswärtsspiele in Mönchengladbach am 6. Spieltag (0:1) und in Leipzig am 11. Spieltag (1:2). In der Champions League wurde das Weiterkommen bei den Niederlagen gegen Ajax und in Lissabon (jeweils 1:3) verspielt.