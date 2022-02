Süle-Coup "der beste BVB-Transfer seit zehn Jahren"

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Niklas Süle wechselt im Sommer vom FC Bayern zum BVB

Als echten Transfer-Coup kann Borussia Dortmund die ablösefreie Verpflichtung von Niklas Süle vom FC Bayern feiern. Während "Sky"-Experte Dietmar Hamann dem BVB gratuliert, stößt das Verhalten des Rekordmeisters auf Unverständnis.

Als feststand, dass die Vertragsverhandlungen zwischen Süle und dem FC Bayern platzen und der Nationalspieler München zum Nulltarif verlassen würde, sah sich Karl-Heinz Rummenigge zur Rechtfertigung gezwungen.

Süles Problem sei gewesen, dass er sich nie richtig durchgesetzt habe, urteile der langjährige Klubvorsitzende: "Er war für den FC Bayern ein brauchbarer Spieler, der Verein ist auch ohne ihn auf der Position gut besetzt."

Aussagen, die Hamann in keiner Weise nachvollziehen kann. "Für mich war Süle immer unterschätzt und ein hervorragender Spieler. Er ist ein großer sportlicher Verlust für die Bayern", erklärte der 48-Jährige.

Süle macht die BVB-Stars "drei bis vier Prozent besser"

Der Innenverteidiger habe beim FC Bayern nie die Wertschätzung erhalten, die er verdient hätte. Symbolisch nannte Hamann das erfolgreiche Champions-League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain, als Süle knapp zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss früh den angeschlagenen Boateng ersetzte und "eine Wahnsinns-Leistung abgerufen hat".

Der BVB hingegen könne sich ab kommendem Sommer auf einen Star freuen, der "alle Spieler drei bis vier Prozent besser macht". Allein Süles physische Ausstrahlung in der Kabine und in den Katakomben werde Dortmund helfen: "Du siehst diesen Schrank vor dir stehen und weißt, du hast diesen Süle in der Mannschaft, auf den du dich verlassen kannst."

Hamann: Süle-Coup stellt Sancho, Haaland und Co. in den Schatten

Hamann ging sogar noch einen Schritt weiter und bewertete den Süle-Coup als "besten Transfer der letzten zehn Jahre". Nach Einschätzung des Experten stellt der baldige Ex-Münchner große Transfers wie die von Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Mats Hummels oder Erling Haaland in den Schatten.

Dabei geht es nicht allein um die sportliche Verstärkung, sondern auch um die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, die mit diesem Transfer einhergeht. "Für das Dortmunder Selbstwertgefühl ist dieser Transfer wichtig", urteile Hamann.