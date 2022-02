Bayern will Gravenberch - Ajax fordert Mega-Ablöse

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Spielt Gravenberch bald im Trikot des FC Bayern gegen den BVB?

Der FC Bayern hat offenbar einen Nachfolger für Corentin Tolisso gefunden. Wie niederländische Medien berichten, hat der Rekordmeister bereits Kontakt zum Lager von Ajax-Shootingstar Ryan Gravenberch aufgenommen. Der Haken: der Preis.

Nachdem zunächst das "Algemeen Dagblad" aus den Niederlanden Ryan Gravenberch als möglichen Neuzugang des FC Bayern ins Spiel brachte, legte der "Telegraaf" am Freitag nur wenige Stunden nach und berichtete ebenfalls von einem fortgeschrittenen Interesse des Rekordmeisters am jungen Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam.

Dem "Telegraaf" zufolge haben die Münchner Verantwortlichen die Verpflichtung des 19-Jährigen schon in die Wege geleitet. Es heißt, die Bayern-Bosse stünden bereits mit Gravenberchs Vertretern in Kontakt und haben diesen auch schon ein Gehaltsmodell präsentiert. Von allen interessierten Klubs sollen die Münchner den bisher konkretesten Vorstoß gewagt haben.

Wie viel Ablöse zahlt der FC Bayern?

Bis zu einem Vollzug ist es aber noch ein weiter Weg, der spätestens an der Ablöseforderung der Niederländer scheitern könnte. Laut "Telegraaf" fordern die Ajax-Verantwortlichen eine Summe von 25 bis 30 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag nur noch bis zum Sommer 2023 läuft. Ob die Münchner angesichts dieser kurzen Restlaufzeit so tief in die Tasche greifen würden, kann nur spekuliert werden.

Was angeblich für einen Wechsel des Youngsters nach München spricht: Gravenberch selbst will dem Bericht zufolge zum FC Bayern. Er fühle, die Zeit für einen Transfer zum Rekordmeister sei reif. Im Grundsatz soll sich auch Ajax schon mit einem Verkauf abgefunden haben. Zu welchem Preis dieser über die Bühne geht, kann der niederländische Rekordmeister aber einzig und allein selbst entscheiden. Da auch andere Topklubs großes Interesse zeigen, könnte sich ein Wettbieten entwickeln.