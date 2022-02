Der irre Elfer-Fluch des FC Schalke 04

Ralf Ibing

Das letzte Elfmetertor für den FC Schalke erzielte Daniel Caligiuri gegen Bayer Leverkusen im Juni 2020

23 Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga sind gespielt und der FC Schalke 04 hat noch keinen einzigen Elfmeter zugesprochen bekommen. In dieser Statistik ist der Revierverein letzter, während mit dem Hamburger SV ein Aufstiegskonkurrent schon sechs Strafstöße erhalten hat.

Auch am vergangenen Wochenende gab es im Spiel gegen den SC Paderborn zwei strittige Szenen, die zu einem Elfmeter hätten führen können. Doch Schiedsrichter Florian Badstübner verwehrte den Knappen in beiden Situationen den Strafstoß.

Grund genug für Schalkes Co-Trainer Mike Büskens, sich in den sozialen Medien darüber zu beschweren. "23 Spieltage sind vorüber und kein einziger Elfmeter wurde für uns gepfiffen! Damit sind wir Tabellenschlusslicht in dieser Statistik in der 2. Liga", schrieb der Euro-Fighter von 1997 bei "Instagram"

Zwar konnten die Schalker das Spiel gegen Paderborn auch ohne einen Strafstoß für sich entscheiden, doch Büskens ist gespannt, ob der Bundesliga-Absteiger in dieser Spielzeit noch einen Elfmeter zugesprochen bekommt.

Wenn ja, will er für sich für die Gelsenkirchener Wohltätigkeitsorganisation "Warm durch die Nacht" an den Grill stellen. "Ich bin echt gespannt, ob es zu einer Einlösung kommt", so der königsblaue Co-Trainer auf "Instagram".

Den letzten Strafstoß erhielt der FC Schalke im Übrigen in der Abstiegssaison 2020/21.

FC Schalke: Daniel Caligiuri verwandelte den letzten Strafstoß

Damals durfte die Gelsenkirchener gleich dreimal vom Punkt antreten, konnten jedoch keinen einzigen Elfmeter verwandeln. Sowohl Steven Skrzybski als auch Klaas-Jan Huntelaar und Nabil Bentaleb waren bei ihren Versuchen erfolglos.

Somit liegt das letzte Elfmeter-Tor der Königsblauen noch weiter zurück. Exakt 619 Tage ist es her, dass Daniel Caligiuri im Juni 2020 beim 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen per Strafstoß erfolgreich war.